„Der Spaß wird Tieren zum Verhängnis“

Dass das für den Jahresabschluss typische Böllern dem größten Teil der menschlichen Bevölkerung viel Spaß macht, ist sicherlich jedem bekannt. Was viele aber verdrängen, ist die Tatsache, wie sehr die Tiere, egal, ob Wild- oder Haustiere, darunter leiden. Hunde und Katzen werden zum Beispiel durch die lauten Explosionen verängstigt, was auch in aggressivem Verhalten enden kann. Tiere müssen daher oft mit Tabletten oder anderen Medikamenten beruhigt werden, nur weil ihre Besitzer wortwörtlich Geld verbrennen. Gesund ist das für die besten Freunde des Menschen auf keinen Fall und auch für den Menschen selbst und die Natur hat es fatale Nebenwirkungen. So steigt der Feinstaubwert in der Luft enorm an. In dieser einen Nacht werden rund zwei Prozent der jährlich freigesetzten Feinstaubmenge in die Luft geschossen, was rund 4200 Tonnen an Feinstaub sind. Krankenhäuser berichten außerdem davon, dass sie an diesem Abend deutlich mehr Menschen behandeln müssen, die meistens mit mittleren bis schweren Handverletzungen kommen. Viele dieser Menschen werden mindestens Narben von dieser Nacht noch ihr ganzes Leben lang mit sich tragen.

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass es meiner Meinung nach kein wirklich logisches Argument gibt, außer, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren würden, das das Böllern legitimiert. Zu argumentieren, dass es Spaß macht, Geld dafür auszugeben, Dinge anzuzünden, die dann mit einem lauten Knall und Lichteffekten explodieren, die Umwelt verpesten und Tiere erschrecken, ist meiner Meinung nach nicht logisch und vor allem auf lange Zeit gesehen auch nicht sinnvoll. Marco Mautry

