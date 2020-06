„Der Stoff muss aufgeholt werden“

Eine Verkürzung der Sommerferien wäre in diesem Jahr sehr sinnvoll. Es wurde so viel Unterrichtsstoff versäumt, so dass dieser nur schwer bis gar nicht ganz nachgeholt werden kann. Trotz der Maßnahmen wie Online-Unterricht bleibt in vielen Fächern der Unterricht auf der Strecke. Andere Themen, aktuelle wie Corona, werden mehr besprochen und rücken dafür in den Vordergrund, Stoff wird weniger bearbeitet. Um den versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen, will man dafür die sechs Wochen Sommerferien nehmen beziehungsweise einen Teil davon. Da Reisen zu dieser Zeit generell etwas beschränkt sind, könnte man dafür einen Teil der Sommerferien zur weiteren Beschulung nutzen. Jedoch wäre dies nur eine Verkürzung der Ferien und keine Streichung, heißt, dass man die fehlenden Ferienwochen zu einem anderen Zeitpunkt nachholen würde, zum Beispiel in den Herbstferien oder nächstes Jahr.

Des Weiteren wird es bei vielen Schülern zu Lerndefiziten kommen, die Bildungsschere wird sich weiten, und nach den Sommerferien wird dann dieses Ergebnis in den Klassen zu sehen sein. Die Klassenverbände werden dann noch mehr in Gruppen geteilt, in die Stärkeren und die Schwächeren. Um dies zu verhindern, ist eine weitere Beschulung sinnvoll, so dass alle Schüler auf demselben Lernstand sind. Zudem sind genug Eltern schon überfordert mit der Corona-Situation, weshalb soziale Kontakte in der Schule wichtig wären.

Aufgrund der genannten Argumente wäre eine Verkürzung der Sommerferien sinnvoll. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020