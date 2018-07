Der Traum vom Leben in der Hauptstadt

Anzeige

Lilly: Ich wollte mal etwas Neues, Abenteuerliches ausprobieren, deshalb hat es mich in die Ferne verschlagen – nach Berlin wollte ich sowieso schon immer mal. Für Medizin interessiere ich mich schon länger. Mein Praktikum in der neunten Klasse habe ich bereits im Heilig-Geist-Hospital in Bensheim absolviert. Auf die Charité in Berlin bin ich schließlich durch den Tipp einer Freundin gekommen.

Wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus, hast du viel direkten Kontakt zu Ärzten und Mitarbeitern?

Lilly: Um sieben Uhr ging es für mich morgens los und um 13 Uhr war ich mit der Arbeit fertig. Dazwischen hatte ich eine halbe Stunde Pause, die ich mir frei einteilen konnte. Ich bin jeden Tag einem Pfleger oder einer Schwester zugeteilt worden, die mich mit zur Visite genommen haben, bei der die Patienten über Behandlungen informiert wurden oder neue Medikamente erhielten. Mittags habe ich geholfen, Essen zu verteilen. Manchmal mussten wir Leute von der Intensivstation oder den OP-Sälen abholen und sie zu ihren Zimmern bringen. Dabei hatte ich Kontakt zu allen möglichen Mitarbeitern.

Und wie war der Kontakt zu den Patienten?

Lilly: Auf meiner Station, der Allgemeinchirurgie, waren größtenteils Patienten im Rentenalter, die in der Regel auch sehr sympathisch waren. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man mir nicht vertraut hat, weil ich so jung bin. Im Gegenteil war es sehr angenehm, sich mit den Patienten zu unterhalten. Manche waren auch interessiert an dem, was ich in der Klinik mache. Natürlich war es manchmal etwas schwer, wenn man mit Schwerkranken zu tun hat, bei denen man nicht weiß, wie viel sie überhaupt wahrnehmen können.

Was sind die größten Vor- und Nachteile bei deinem Praktikum? Hattest du ein persönliches Highlight in den zwei Wochen?

Lilly: Mir hat es besonders gefallen, dass ich tatsächlich etwas tun durfte, zum Beispiel Spritzen oder Infusionen aufziehen. Mein Highlight war eine OP, bei der ich zusehen durfte. Außerdem hatte man Kontakt zu Medizinstudenten und hatte so einen Einblick ins Medizinstudium. Natürlich war nicht alles schön, man hat auch recht hässliche Verletzungen gesehen. Außerdem war das frühe Aufstehen ganz schön anstrengend.

Planst du nun immer noch, beruflich etwas in dieser Richtung zu machen?

Lilly: Krankenpflegerin möchte ich wirklich nicht werden, das ist ein sehr hektischer, körperlich und psychisch anstrengender Beruf. Der Arztberuf interessiert mich da schon eher, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Allerdings habe ich mitbekommen, dass ein Medizinstudium sehr anspruchsvoll ist, deshalb weiß ich nicht, ob das klappen wird. Eva-Lotte Wenderoth

