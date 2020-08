Der Umstieg ist das Ziel

Wer mit der Bahn verreist, fährt umweltfreundlich, bequem und im besten Falle pünktlich. Die Fahrtzeit kann zum Lesen, Streamen oder zum Spielen mit der Familie genutzt werden. Doch auch das Umsteigen darf nicht unterschätzt werden, denn viele Bahnhöfe sind aufgrund ihrer einzigartige Architektur Verkehrsknotenpunkt und Sehenswürdigkeit zugleich.

Leipzig . . .

Der größte – und vielleicht auch schönste – Bahnhof Deutschlands befindet sich in Leipzig. Dort entstand im Jahr 1915 ein Kaiserbahnhof, in dem sich die Preußische und die Sächsische Staatsbahn in zwei Gebäudeteilen, die durch einen Querbau verbunden wurden, begegneten. Der heutige Hauptbahnhof in Leipzig ist mit einer überdachten Grundfläche von 83 640 Quadratmetern der größte europäische Kopfbahnhof.

. . . London . . .

Im europäischen Ausland ist vor allem die King’s Cross Railway Station in London bekannt. Spätestens mit Joanne K. Rowlings Erfindung des Gleises 9 3/4 wurde dieser Bahnhof weltberühmt. Das Gebäude wurde im Jahr 1852 eröffnet und seitdem ständig erweitert. Heute ist der Bau zudem für das größte freitragende Bahnhofsdach Europas berühmt, unter dem nach der aktuellen Statistik jährlich fast 35 Millionen zu- und aussteigen.

. . . Paris

Paris ist nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch die Stadt der Bahnhöfe. Allein sechs Fernverkehrsbahnhöfe befinden sich in der französischen Hauptstadt, darunter der Gare de Lyon. Erbaut wurde der „Lyoner Bahnhof“ anlässlich der Weltausstellung 1900 mit reich verzierter Fassade und integriertem Uhrturm. Jährlich nutzen rund 83 Millionen Menschen den Fernbahnhof im 12. Arrondissement, der auch der erste Pariser Métro-Bahnhof war. Moritz Müller

