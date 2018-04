Der Weg zum Radiomacher ist nicht schwer - mach mit!

Bergstraße

Großeinsatz am Kreiskrankenhaus

Am späten Abend des Karsamstag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr am Kreiskrankenhaus in Heppenheim. Wenige Minuten nach 21 Uhr wurde eine Rauch- und Geruchsbelästigung festgestellt. Die Ursache dafür war zunächst unklar. ...