Der Weg zur Nachhaltigkeit ist noch lang

Plastikmüll ist ein Problem. Das ist so sicher wie die Erkenntnis, dass Kohlekraft die Klimaerwärmung vorantreibt. Aus diesem Grund trafen sich die UNO-Mitgliedsstaaten Anfang März zu einer Umweltkonferenz in Nairobi. „Weg von der Wegwerfgesellschaft, hin zum nachhaltigen Lebensstil“ lautete das Motto. Doch dass der Weg dorthin noch lang ist, wird mir vor allem hier in Australien täglich vor Augen geführt. Die Menge an in Plastik abgepackten Lebensmitteln im Supermarkt ist immens. Von Fertiggerichten bis hin zu bereits geschnittenen Äpfeln sind nahezu alle Produkte in mindestens eine Plastikschicht gehüllt.

Doch nicht nur der Umfang des Plastikverbrauchs ist problematisch. Auch an der Wiederverwertung des schwer abbaubaren Materials hapert es. So ist nicht jede Art von Plastik recycelbar, und auch Mülltrennung findet hier nur bedingt statt. Kein Wunder also, dass Australien direkt nach den USA der zweitgrößte Müllproduzent weltweit ist. Zwar werden auch hier Versuche unternommen, den übermäßigen Verbrauch einzudämmen, was etwa der Verzicht großer Supermarktketten auf Plastiktüten belegt. An der Tatsache, dass weiterhin jeder Australier im Jahr rund 700 Kilogramm Müll produziert, ändert das jedoch nichts.

Da bleibt nur zu hoffen, dass die im Mai anstehenden Parlamentswahlen zugunsten einer umweltbewussten Partei ausfallen. Gleichzeitig sollte man sich bei aller Kritik am Verhalten anderer auch immer an die eigene Nase fassen. Schließlich liegt der Plastikverbrauch auch in Deutschland noch bei rund 220 Kilogramm pro Jahr und Kopf. Laura Kress

