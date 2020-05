Der Weg zurück aus der Krise

Die Corona-Krise bestimmt nach wie vor unseren Alltag. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass so massiv in Grundrechte eingegriffen wurde. Mittlerweile fragen sich immer mehr Menschen, ob die Maßnahmen überhaupt nötig gewesen seien und wir das öffentliche Leben nicht schneller hochfahren müssten. Dazu werden Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Einschränkungen lauter. Um das gesellschaftliche Leben wieder schrittweise zu öffnen, wurde zunächst eine Maskenpflicht eingeführt. Doch ist das mit unserem Grundgesetz vereinbar? Professor Jan Henrik Klement, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht an der Universität Mannheim, hat der BAnane diese Frage beantwortet: „Nach meinem Wissen können Masken andere schützen. Eine Pflicht zum Tragen von Masken in der Öffentlichkeit – zum Beispiel in Bussen und Bahnen oder beim Einkaufen – ist daher ein geeignetes Mittel zum Schutz von Leben und Gesundheit. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Masken für die Bevölkerung auch zu vertretbaren Preisen erhältlich sind.“

Trotz erster Lockerungen werden wir auch zukünftig noch eine Zeit lang mit Einschränkungen leben müssen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte diesbezüglich noch vor wenigen Wochen, dass ältere Menschen deutlich länger zu Hause bleiben müssten, um an anderer Stelle wieder ein normales Alltagsleben zu ermöglichen. Doch ein Wegsperren der Älteren, damit die Jungen wieder raus dürfen – wäre das aus juristischer Sicht überhaupt möglich? „Ein ,Wegsperren der Älteren’ im Wortsinne würde natürlich nicht gehen. Was ich mir gut vorstellen kann, ist eine nach Altersgruppen und nach Funktionalitäten differenzierende Lockerung der gegenwärtigen Beschränkungen. Im Grunde genommen haben wir so etwas ja jetzt schon, wenn zum Beispiel den Kindern von Ärzten und Krankenpflegern weiterhin eine Betreuung angeboten wird, anderen Kindern hingegen nicht. Es kann deshalb sein, dass zum Beispiel junge Lehrer wieder unterrichten dürfen und müssen, ältere hingegen nicht. Der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz verbietet solche sinnvollen Unterscheidungen nicht. Aber natürlich müssen wir auch hier in jedem Einzelfall genau hinsehen, damit es nicht zu Diskriminierungen kommt. So wäre es verfassungsrechtlich zum Beispiel ausgeschlossen, die ,Jungen’ wieder ins Fußballstadion zu lassen, während die ,Alten’ noch nicht einmal zum Friseur dürfen. Es ist der gesamtgesellschaftliche Nutzen und nicht der individuelle Spaß, auf den es jetzt ankommt –, und wir müssen uns darüber klar sein, dass Wirtschaft und Arbeit nun einmal die Grundlagen unseres Wohlstands sind. Von daher gibt es auch noch ein paar mehr systemrelevante Berufe als nur Ärzte und Pflegepersonal“, sagt Klement.

Die Wirtschaft ist getroffen

Ein Blick auf die Konjunkturprognose zeigt, wie schwer die Wirtschaft von der Corona-Krise betroffen ist. Um bis zu 6,3 Prozent könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Schätzungen zufolge dieses Jahr einbrechen. Forderungen nach einer Abwrackprämie oder Senkung der Mehrwertsteuer werden laut, um die Konjunktur wieder ankurbeln zu können.

Professor Dirk Schiereck, Lehrstuhlinhaber für Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt, warnt vor Überstürzung: „Das Hauptproblem ist, dass derzeit niemand arbeiten kann. Deswegen sollte man erst einmal abwarten, ob es einen Nachholeffekt auf die Wirtschaft gibt. Das heißt, dass das, was jetzt nicht konsumiert wurde, später nachgeholt wird und die Wirtschaft wie zuvor wieder läuft. Wichtig dafür sind die Notkredite, so dass Unternehmen die Liquidität wahren und die nächsten Monate überleben können. Die finanziellen Instrumente dafür sind da, man darf aber nicht vergessen, dass unser Bankensystem für eine solche Flut an Anträgen nicht ausgelegt ist, weshalb die Prozesse für die Kreditvergabe derzeit länger andauern. Schwierigkeiten entstehen dagegen in Branchen, wo das Geld dauerhaft weg ist, zum Beispiel in der Hotellerie oder dem Gaststättengewerbe. In diesen Branchen muss man zielgerichtet arbeiten. Eine Absenkung der Mehrwertsteuer wäre hierfür sicherlich nicht das Schlechteste.“ Marvin Zubrod

