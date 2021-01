Der Wunschberuf als erfüllendes Hobby

Im Film „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ zeigt sich ein Irrwicht immer in der Gestalt, vor der sich der anwesende Zauberer am meisten fürchtet. Bei Newt Scamander verwandelte sich der Irrwicht in einen Bürojob. Wäre ich an seiner Stelle, hätte der Irrwicht höchst wahrscheinlich die gleiche Form angenommen.

Wer dieses Jahr die Schule mit einem Abschlusszeugnis verlässt, wird aller Voraussicht nach bis 2070 arbeiten. Der Ausblick darauf, die nächsten 49 Jahre einen Job zu erledigen, um Geld zu verdienen, der einen nicht erfüllt, ist meines Erachtens mehr als frustrierend. Wenn es überhaupt so weit kommt, denn wem seine Arbeit keinen Spaß macht, wird auf Dauer häufig krank oder berufsunfähig. Wer hingegen in seiner Arbeit aufgeht, empfindet selbst stressige Phasen im Job als weniger anstrengend. Laut Konfuzius erscheint der Traumjob gar nicht als Arbeit, sondern als erfüllendes Hobby. Es liegt auf der Hand, dass die Mitarbeiter, die Freude an ihrer Tätigkeit haben, schneller und besser arbeiten, als jene, die ihren Beruf nur halbherzig ausüben. Denn Motivation hat einen großen Einfluss auf unsere Effizienz. Hand in Hand mit der Liebe zum Job geht ebenfalls der Erfolg, Menschen, die Freude an ihrer Tätigkeit haben, sind erfolgreicher. Nicht zu vergessen ist auch die Wirkung auf das allgemeine Wohlbefinden und die Zufriedenheit im Privatleben. Trotz allem sollte nicht vergessen werden, dass der Traumjob bei mieser Bezahlung auch zu Unzufriedenheit führen kann. Daher sollte man sich bei seinen Überlegungen, sein Hobby zum Beruf zu machen, bewusst werden, ob das Gehalt ausreicht, um den erstrebten Lebensstandard zu erhalten. Sophia Rhein

