Deutschland schneidet im Vergleich gut ab

Auch wenn es anfänglich vielleicht nicht so schien, dass Deutschland wegen der nicht vorgeschriebenen Ausgangssperren im Vergleich zu anderen Ländern in der Corona-Lage nicht so gut dastehen könnte, ist Deutschland im Ländervergleich mittlerweile vorne.

Viele Menschen in anderen Ländern bangen in dieser Zeit um ihr Leben und ihre Existenz, weil diese nicht die Möglichkeiten wie wir in Deutschland haben. Wer in Deutschland lebt, ist vergleichsweise sehr gut aufgestellt und sogar auf Platz zwei der sichersten und stabilsten Länder der Welt und in Europa. Nur Israel managt die Krise besser, so heißt es im Ländervergleich der Londoner Deep Knowledge Group. Es wurden Daten verglichen, zum Beispiel, ob und seit wann es Ausgangsbeschränkungen gibt, ob es Verstöße dagegen oder ob es flächendeckend Covid-19-Tests gab und wie die Ausstattungen der Krankenhäuser ist. In all diesen Vergleichen schneidet Deutschland sehr gut ab.

Das Land, das gerade am meisten vom Virus betroffen ist, sind die USA. Kein anderes Land hat so viele Infizierte zu verzeichnen. Und sehr traurig mit anzusehen sind die vielen Todesfälle dort. Das Vorgehen des Präsidenten Donald Trump wird kritisiert, auch von unserem Außenminister Heiko Maas. Erst leugnete Trump, dass es diesen Virus überhaupt gibt, nun steht das Land vor dramatischen Verhältnissen. Ebenso in der Wirtschaft sieht es kritisch aus, es meldeten sich innerhalb von drei Wochen rund 17 Millionen Neu-Arbeitslose. Das Land kämpft mit der Corona-Pandemie und deren Folgen. Für die USA und Trump wird dies vermutlich noch zu schweren Folgen im Land führen.

Wie die Politik nun bei uns weiter vorgeht, beriet Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am 15. April. Der Plan ist es, Beschränkungen zu lockern, es sollen beispielsweise Geschäfte bis 800 Quadratmetern wieder öffnen, jedoch mit klaren Regeln. Es darf nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern in die Geschäfte, außerdem gelten Hygieneregeln. Ebenso sollen die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai verlängert werden.

Ich persönlich finde dies gut, damit es auch wirklich nicht noch mal zu einer starken Ausbreitung des Virus kommt. Restaurants, Bars, Kirchen und andere Einrichtungen sollen erst einmal geschlossen bleiben. Die Kultusministerkonferenz soll bis zum 29. April ein Konzept für weitere Schritte vorlegen, wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen insgesamt wieder aufgenommen werden kann. Grenzkontrollen sollen weiterhin für mindestens 20 Tage durchgeführt werden. Die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz blieben somit weiter überwacht. Ich finde, dass Deutschland in den Vorgehensweisen sehr gut handelt. Es wurden eventuell wie aber auch in anderen Ländern, zu spät Maßnahmen getroffen, jedoch konnte dann das Virus bereits eingedämmt werden.

Und auch wenn es keine kompletten Ausgangsverbote gab wie in Frankreich oder Italien zum Beispiel, hat der Bund in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut gute Vorkehrungen getroffen, bei denen man nach vier Wochen Bilanz ziehen kann. Es wird wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich zu Lockerungen aller Regeln kommen, dies wird seine Zeit brauchen und schrittweise funktionieren. Es werden immer kleine und einzelne Schritte getätigt, die langsam und sicher wieder zur Normalität zurückführen sollen. Bis dahin heißt es, Geduld und Ruhe bewahren. Auch wenn es eine schwierige Zeit ist, sollte man sich bewusstwerden, dass der Bund alles dafür tut, dass es den Menschen, vor allem den Betroffenen, schnell wieder besser geht. Svenja Thomas

