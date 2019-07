Dicke Luft in der Kühltruhe

Lecker und kalt soll es sein, dennoch beginnt die Herstellung von Eiscreme meistens mit dem Aufkochen einiger Zutaten. Hier unterscheidet sich die industrielle Herstellung kaum von der eigenen. Dennoch scheint es ein Geheimnis zu geben, um das private Hersteller die Industrie in vielen Fällen beneiden. Wie schafft sie es bloß, dass das Produkt so cremig ist? Liegt es an einem falschen Rezept oder daran, dass Privatpersonen meist keine Eismaschine haben?

Industriell hergestelltes Eis ist meist sehr cremig, doch gerade dies sollte uns laut der Verbraucherzentrale eher beunruhigen als erfreuen: Die zarte Konsistenz wurde meist nicht durch das optimale Rezept und beste Zutaten erreicht, sondern durch künstlich zugefügte Luft im Speiseeis. Viele Firmen würden zudem die derzeit gebräuchliche Angabe des Inhaltes in Liter ausnutzen, um an Eis zu sparen. Während der Herstellung werde der Eismasse immer wieder künstlich Luft hinzugefügt, so dass weniger Zutaten verwendet werden müssen, heißt es von der Verbraucherzentrale. Derzeit wird darüber debattiert, ob dies verhindert werden kann, indem Hersteller verpflichtet werden, eine Angabe in Gramm hinzuzufügen.

Wer ganz sicher sein will, was, in welcher Menge im Eis enthalten ist, der sollte die eigene Herstellung bevorzugen. So wissen auch Allergiker genau Bescheid, welche Zutaten verwendet wurden und der Kreativität sind beim Zusammenmischen der verrücktesten Zutaten keine Grenzen gesetzt. Egal ob klassische Sorten wie Erdbeere oder außergewöhnliches Eis mit Gurke: Im Netz gibt es unzählige Rezepte. Außerdem ist die Eisherstellung meist nicht so aufwendig, wie sie scheint und auch ohne Eismaschine zu schaffen. Besonders gut gelingt ein einfaches Erdbeereis, bei dem 300 Gramm tiefgekühlte Beeren püriert werden und mit einem Esslöffel Vanille, zwei Esslöffeln Puderzucker und 250 Milliliter eiskalter Sahne vermischt werden. Danach kann das Eis direkt serviert werden. Sophia Rhein

