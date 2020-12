Die BAnane-Grillparty hat alles getoppt

Die Google-Trends ermöglichen uns eine virtuelle Zeitreise, indem man den am häufigsten gesuchten Begriff des jeweiligen Jahres aufrufen kann. Die vergangenen Jahre waren vor allem sportlich geprägt, so wurde 2019 weltweit am häufigsten „India vs South Africa“ und im Jahr zuvor „World Cup“ gesucht. Passend dazu wurde 2020 der Name eines mexikanischen Biers so oft gesucht wie kein anderer Begriff, doch war dies nicht zum Vorteil der besagten Marke, und es ging natürlich nicht um ein alkoholisches Getränk, das wir zum Mitfiebern beim Sport öffneten. Doch obwohl Internetuser scheinbar nur dieses eine Wort nutzten, hatte auch 2020 wundervolle Seiten, wie das Stöbern in den BAnane-Ausgaben und eine Umfrage innerhalb der Jugendredaktion ergab. Im BAnane-Jahresrückblick werden die fünf beliebtesten Themen wieder aufgenommen – und versprochen, das Wort des Jahres hat es nicht unter die Top-Fünf geschafft . . .

Seit über 90 Jahren findet das Bergsträßer Winzerfest Anfang September statt, daher verwunderte es kaum, dass die Bensheimer es nicht hinnehmen wollten, auf ihr geliebtes Fest zu verzichten. Mit viel Herzblut wurde das Parktheater zum Winzerdorf umgebaut, aus dem all die beliebten Veranstaltungen des Winzerfests übertragen wurden, und für den akuten Wein-Durst wurde gar ein Winzerexpress ins Leben gerufen. So viel Engagement hat sich Platz fünf unter den Top-Fünf der BAnane-Themen 2020 redlich verdient. Auf eine noch ältere Geschichte kann die Liebfrauenschule (LFS) zurückblicken. Diese wurde im Jahr 1858 gegründet und schaffte es 2020 in die Schlagzeilen, da das Bistum Mainz die Trägerschaft zurückzog. Zahlreiche Mitarbeiter der BAnane-Jugendredaktion setzten sich für den Erhalt der Traditionsschule ein und erkämpften sich Platz vier im Jahresranking der Redaktion. Die BAnane wünscht der LFS viel Erfolg für 2021.

Trotz erschwerter Bedingungen bummelte die BAnane um die Welt, besuchte die holländische Küste, erkundete Island und war im Zeltlager des Segelflug-Vereins. In den Sommerferien überraschte die BAnane gar mal wieder mit einer Urlaubsserie und nahm den Leser auf diese Weise mit an die schönsten Orte dieser Welt. Im Redaktionsranking wurden die Urlaubsberichte auf Platz drei der Highlights gewählt.

Dieses Jahr war die BAnane so mobil wie nie zuvor. Zunächst berichtete sie über ihre Erfahrungen in der Fahrschule und bei der Führerscheinprüfung. Das neu erlernte Wissen nutzte sie anschließend, um über die Einführung eines Tempolimits in Deutschland zu diskutieren. Zudem war sich die BAnane-Jugendredaktion nicht einig, ob es sinnvoll ist, den Führerschein in Zukunft online auf dem Handy mit sich führen zu dürfen. Auch darüber, ob der Führerschein der Klasse B es dem Moped-Führerschein nachmachen sollte und das Mindestalter auch auf 15 Jahre gesenkt werden sollte, herrschte innerhalb der Jugendredaktion Uneinigkeit. Diese Diskussionen und Erfahrungswerte bescherten dem Thema rund um den Führerschein den zweiten Platz im Jahresranking. Wenn auch vorerst nur gedruckt auf Papier, gab es erstmals in diesem Jahr eine BAnane-Grillparty. Während bei den anderen Themen sich knapp entschied, wer es unter die Top-Fünf schafft, herrschte hier Einigkeit: Ein Barbecue im Freien ist definitiv das Jahreshighlight. Grund für den Erfolg dürften mit Sicherheit die leckeren Rezepte aus der Jugendredaktion sein. Lasst uns nun auf 2021 anstoßen und uns schon auf kommende Grillpartys freuen. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.12.2020