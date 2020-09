Die Bergstraße besticht mit vielen Ausflugszielen

Die Bergstraße wird nicht umsonst die „Toskana Deutschlands“ genannt. Mit rund 1500 Sonnenstunden gehört sie zu den wärmsten und sonnigsten Regionen des Landes. Nicht ohne Grund ist der Kreis Bergstraße nicht nur eine begehrte Wohngegend, sondern auch ein beliebtes Reise- und Ausflugs-ziel. Dafür ist jedoch nicht allein das milde Klima verantwortlich, sondern auch die zahlreichen Möglichkeiten zur Urlaubs- und Freizeitgestaltung machen die Gegend für viele Menschen interessant.

Die 22 Städte und Gemeinden unseres Landkreises haben viel zu bieten. In Bensheim zählen der Staatspark Fürstenlager und das Auerbacher Schloss zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Hessens. Das Kloster Lorsch ist als UNESCO-Weltkulturerbe international bekannt. Und in Lautertal-Reichenbach ist ein Besuch im Felsenmeer ein Muss für Schulkinder aus einem Umkreis von Hunderten Kilometern. Doch auch weniger bekannte Ziele lohnen einen Besuch an den Wochenenden oder in den Herbstferien, insbesondere wenn das Verreisen aufgrund der Corona-Pandemie vermieden wird.

Versteckte Perlen im Landkreis

Die Bergstraße ist ein Paradies für Menschen mit Wanderlust. Der berühmteste Weg ist der Nibelungensteig, der auf 130 Kilometern Länge auf schmalen Wegen und steilen Steigen von Zwingenberg ausgehend quer durch den Odenwald nach Freudenberg am Main führt. Rund 50 Stempelstellen können auf den verschiedenen Etappen des Fernwanderwegs aufgesucht und im Wanderpass ergänzt werden.

Mountainbiker kommen im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald auf ihre Kosten. Dort entsteht seit 2011 ein modular aufgebautes Mountainbike-Netz. Sechs Rundtouren mit Längen von 17 bis 29 Kilometern und Höhenmetern von 215 bis 800 laden mehr und weniger erfahrene Biker ein, und es gibt auch zahlreiche Angebote in den Bereichen Marathon/Cross Country, All Mountain und Enduro.

Eine besondere Art der Fortbewegung bietet die Solardraisine Überwaldbahn zwischen Mörlenbach und Wald-Michelbach. Sie ist die weltweit erste Solardraisine und fährt auf einer knapp zehn Kilometer langen, denkmalgeschützten Bahnstrecke mit bis zu 15 Kilometern pro Stunde durch die Naturlandschaft des Odenwalds, über drei Viadukte und durch zwei Tunnel. Ein Wagen bietet Platz für bis zu acht Personen.

Der Bergtierpark in Fürth-Erlenbach ist ein idyllisch im Odenwald gelegener Park mit mehr als 200 Tieren, die auf einem circa einen Kilometer langen Rundweg beobachtet, gestreichelt und mit vor Ort erwerbbarem Futter gefüttert werden können. Neben Schafen und Ziegen werden dort auch Maras, Lamas und Yaks gehalten. Das neue Affengehege wertet den im Jahr 1960 gegründeten Tierpark weiter auf.

Bei allen Ausflügen sind die Hygiene-Richtlinien des Landes Hessen zu berücksichtigen und vor einem Besuch zu prüfen. Moritz Müller

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020