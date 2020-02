Die Bergstraße ist sportlich aktiv

Ob Fußball, Tennis oder Leichtathletik, in Bensheim und Umgebung gibt es ein breit gefächertes Angebot verschiedenster Sportvereine – auch ausgefallene sind dabei. Jede Sportart hat ihre eigenen Eigenschaften, Regeln, Leistungsklassen und Wettbewerbe. Besonders in der Sommersaison, die in vielen Sportarten in den kommenden Wochen beginnt, gibt es wieder viel im regionalen Sport zu sehen.

Bei den Tennisspielern beginnt im Frühjahr beispielsweise die Medenrunde, und auch in zahlreichen anderen Vereinen startet mit der Sommersaison die Wettbewerbszeit. Die Ergebnisse sind oft auf den Sportseiten dieser Zeitung oder auf den Internetseiten der jeweiligen Vereine zu finden. Auch Termine für Veranstaltungen, Turniere oder Wettkämpfe sind häufig auf den Homepages der Vereine angegeben, denn über ein großes Publikum freuen sich die Sportler natürlich immer. So gibt es in größeren Vereinen teilweise sogar bewirtete Vereinsheime und Tribünen für interessierte Zuschauer. Oft unterscheiden sich die Sommer- und die Wintersaison sowohl vom Inhalt des Trainings, als auch von den Örtlichkeiten, in denen dieses stattfindet.

Worin die Unterschiede in einigen Sportarten liegen und auf was der Fokus in der jeweiligen Jahreszeit gelegt wird, stellen die Mitglieder der BAnane-Jugendredaktion vor. Mia Eck

