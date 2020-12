Die besinnliche Zeit genießen

Wie jedes Jahr befinden wir uns gerade in der schönen und gemütlichen Adventszeit. Jedoch ist sie dieses Jahr etwas anders – aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Aktivitäten, die in dieser Zeit häufig unternommen werden, nicht möglich. Auf Freizeitaktivitäten muss man verzichten, da diese alle geschlossen sind. Weihnachtsmärkte, der wohl traurigste Verzicht, finden nicht statt. Wie man sich die Adventszeit dennoch schön gestalten kann, folgt hier.

Um den Weihnachtsmarkt und die zugehörigen Stände zu unterstützen, wurde in der Bensheimer Innenstadt ein leer stehender Laden umgebaut. Dort sind nun die Stände des Marktes mit ihren Waren vertreten. Jede Woche wechselt das Angebot, so dass jeder Stand vertreten ist. Somit kann man die Schausteller auch in der schwierigen Zeit unterstützen.

Heiße Schokolade und Lichterglanz

Zudem kann man es sich zu Hause schön machen. Man kann beispielsweise viele Plätzchen backen und auch mal neue Rezepte ausprobieren. Da man nun mehr zu Hause ist, gehen diese wahrscheinlich schneller leer, also muss auch mehr gebacken werden. Um auch die frische Luft etwas zu genießen, kann man Spaziergänge machen – und neue Wege ausprobieren. Dafür sollte man sich einfach warm anziehen und eventuell ein heißes Getränk mitnehmen und es genießen. Ein Glühwein wäre dafür möglich. Da man ihn auf den Weihnachtsmärkten nicht bekommt, kann man ihn sich einfach selbst machen und trinken, aber auch eine heiße Schokolade oder der Lieblingstee eignen sich. Sonst kann man aber auch durch die beleuchteten Innenstädte laufen und die Ruhe und die schönen Lichter genießen.

Oder einfach die Zeit mit seinen Liebsten nutzen und das Beste daraus machen. Auch wenn die aktuelle Situation schwer ist, sollte man sie nutzen und sie sich schön gestalten. Svenja Thomas

