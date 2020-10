Die fünf Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 1. November – kurz vorgestellt

Rolf Richter Der studierte Jurist ist seit sechs Jahren an der Spitze des Bensheimer Rathauses und stellt sich aktuell zur Wiederwahl. Er ist liiert und hat vier Kinder. Vor seiner Tätigkeit als Bürgermeister war er Regierungsvizepräsident im Regierungspräsidium Darmstadt. Dass ihm das Bensheimer Vereinsleben am Herzen liegt, zeigt er durch sein Engagement in verschiedenen Vorstandspositionen, etwa bei der FSG Bensheim-West.

Christine Klein Die Mutter von zwei Kindern ist Diplom-Verwaltungswirtin (FH) Kriminalhauptkommissarin im Ruhestand. Zuletzt war sie als Leiterin der Regionalen Geschäftsstelle Südhessen „Netzwerk gegen Gewalt“ tätig. Christine Klein zeichnet sich durch ein großes soziales Engagement aus, für das sie mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Helene-Weber-Preis 2009 ausgezeichnet wurde.

Manfred Kern Der Schwetzinger ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er hat eine Affinität zu Musik und spielt selbst Gitarre, Bass und Mundharmonika. Zudem ist er Diplom-Chorleiter und spricht Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Seine politische Laufbahn begann der vereidigte Buchprüfer im Jahr 1999 durch den Einzug in den Schwetzinger Gemeinderat. Auch ist er aktives Mitglied verschiedener kultureller Vereine.

Frank Richter Der Bensheimer legte am Alten Kurfürstlichen Gymnasium sein Abitur ab. 2008 ging Richter für eine Bochumer Firma nach China, wo er zunächst als Vertriebsleiter, später dann als Niederlassungsleiter arbeitete. 2018 kehrte er mit seiner chinesischen Frau und den zwei Söhnen zurück nach Bensheim. Seither ist er als technischer Berater und freier Gutachter für Industriemaschinen, Pumpen und Armaturen tätig.

Stefan Stehle Mit 29 Jahren ist Stefan Stehle der jüngste Kandidat. Nach dem Abitur absolvierte er eine zweigleisige, technische Ausbildung und sammelte als Account Manager im Bereich der technischen Personaldienstleistung erste Berufserfahrungen. Bereits seit seiner Jugend übernimmt er gerne Verantwortung, was er als Stufensprecher unter Beweis stellte. Seit 2018 ist er Vorsitzender der HSG Bensheim/Auerbach. lg

