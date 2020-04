Die Gefahr sitzt am Lenkrad

Deutschland ist für seine schnellen und leistungsfähigen Autos bekannt in der ganzen Welt. Natürlich ist es sehr schlecht, dass jeden Tag so viele Menschen an Autounfällen sterben. Zu hohes Tempo verursacht, laut einer Studie des Deutschen Bußgeldkataloges, lediglich 13 Prozent der Unfälle in Deutschland. Falsches Verhalten im Verkehr, wie zum Beispiel Missachtungen von Vorfahrtsregeln, falsches Abbiegen oder ein zu geringer Abstand verursachen mehrere Tausend Unfälle mehr. Auch hierbei sterben oft auch Menschen. Einzig Fehlverhalten der Menschen ist Hauptgrund für Unfälle, ob auf Autobahnen oder in der Innenstadt. Viele Menschen halten es für nötig während des Fahrens zum Beispiel schnell eine Nachricht am Handy zu tippen oder unnötig riskante Überholmanöver zu starten. Autofahrer müssen dies unterlassen und sich vor allem an das Rechtsfahrgebot halten. Dieses besagt, dass man immer, wenn es möglich ist, auf der rechten Spur fährt, so kann links, ohne großes Risiko, auch schnell gefahren werden. Meiner Meinung nach sollte man eher auf das Verhalten der Autofahrer achten und sie für Fehlverhalten härter bestrafen. Zudem wäre ich dafür, dass viel mehr Wert auf das Rechtsfahrgebot gelegt werden sollte, da so stockender Verkehr besser vermieden werden kann und Menschen, die schnell fahren möchten dies auch tun können. Diese fühlen sich nämlich oftmals, auch wenn es sicherlich keine Absicht ist, ausgebremst und provoziert, was nicht selten zum dichten Auffahren und zu Unfällen führt. Marco Mautry

