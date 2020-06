Die Gewaltbereitschaft steigt

Gerade in Krisenzeiten liegen bei vielen Menschen die Nerven blank. Es kommt zu Protesten mit vielen einschränkenden Auflagen, Bürger sind unzufrieden und Frust macht sich breit. Betroffen sind davon auch Polizisten.

Gerade aktuell kursieren Videos im Netz, in denen Polizisten unsachgemäß handeln, bei Demonstrationen beispielsweise. Videos von solchen Situationen, in denen sich die betreffenden Polizisten auch sicherlich nicht richtig verhalten, werden vor allem auf Facebook und Twitter schnell weiterverbreitet.

Einzelfälle nicht auf alle übertragen

Viele Seiten, die diese Videos in Umlauf bringen, weisen zwar darauf hin, dass es sich hierbei um Einzelfälle handelt. Aber trotzdem gibt es viele Menschen, die unter den Beiträgen gegen alle Polizisten hetzen und die Vorfälle auf das ganze Berufsfeld übertragen. Dass es in Fällen von Polizeigewalt nur in rund 20 Prozent der Ermittlungen zu einer Anklage kommt, ist bedauerlich. Nicht vergessen sollte man aber, dass so etwas auch in die andere Richtung geschieht.

Polizisten werden angegriffen

Polizisten selbst setzen sich Tag für Tag Angriffen von Menschen aus, und diese Anzahl steigt jährlich weiter an. Hier von Berufsrisiko zu reden, ist nicht richtig. Die Gesellschaft befindet sich in keinem guten Wandel, was man in Krisenzeiten besonder merkt. Menschen sind schneller gewaltbereit, aggressiv und gerade in größeren Städten oder unter Einfluss von Alkohol oder anderer Substanzen verlieren manche Menschen schnell die Beherrschung.

Dass manch ein Polizist seine Position missbraucht und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wird, ist tragisch und nicht richtig. Gewalt geht heutzutage und gerade in der Coronakrise leider von viel zu vielen Menschen aus. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020