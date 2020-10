Die Innenstadt mit den Ideen der Jugend gestalten

Wie kann das Bensheimer Nachtleben attraktiver werden?

Rolf Richter: Was sich Jugendliche vorstellen, müssen sie mir sagen. Sie wissen das besser als der Bürgermeister. Erreichbar bin ich via Facebook (Rolf Richter) oder Instagram (@rolf.richter.bgm). Ich will mich dafür einsetzen, dies dann umzusetzen.

Mir ist wichtig, dass sich auch junge Leute in unserer Innenstadt treffen können und es für sie attraktive Kneipen und Treffpunkte gibt. Froh können wir sein, dass es ein modernes Kino in Bensheim gibt.

Wie wollen Sie die Verkehrsanbindung der Stadtteile in den Abendstunden und an den Wochenenden verbessern?

Richter: Wenn abends Busse in alle Richtungen fahren würden, wäre das sicherlich ein charmantes Angebot. In den zurückliegenden Jahren wurden aber solche Verbindungen zu wenig genutzt, leere Busse belasten die Umwelt, und die Kosten sind ziemlich hoch. Deshalb gibt es das Ruftaxi, das fährt, wenn jemand fahren möchte. Anruf genügt! Wo der bestehende Fahrplan nicht ausreicht, können Abfahrtszeiten der Ruftaxen künftig flexibel erweitert werden.

Wie wollen Sie die (finanziellen) Folgen der Corona-Krise für Vereine und ihre Jugendarbeit (Wegfall Bürgerfest & Co.) abmildern?

Richter: Wir können nicht alle finanziellen Folgen der Corona-Krise ausgleichen. Denn der Stadt selbst fehlen die Einnahmen aus Steuern. Gerade Vereine und die dort geleistete ehrenamtliche Arbeit werden weiterhin direkt unterstützt, beispielsweise durch den Zuschuss für Übungsleiter. Das ist mir besonders wichtig. Die Jugendarbeit soll nicht unter wegfallenden Erlösen von Festen leiden, sie wird von der Stadt gefördert. Wenn ein Verein wirklich Probleme hat, soll er sich bei mir melden, wir werden dann eine Lösung finden.

Neben den finanziellen Folgen gilt es aber vor allem, den Zusammenhalt in den Vereinen zu unterstützen, damit die Corona-Kontaktbeschränkungen keine dauerhaften Schäden in der Vereinsgemeinschaft verursachen. Sophia Rhein

