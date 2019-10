Die Jugend von heute gestaltet die Onlinewelt, wie sie ihr gefällt

Die ersten sogenannten „Digital Natives“ werden langsam erwachsen. Mittlerweile gestalten längst Jugendliche, die noch die Schule besuchen, das Internet und was wir darin finden mit. So begeistern sich auch Noah Becker, 14 Jahre alt, und Luca Reichmann, frisch gebackener Abiturient, für Webdesign und Programmierung. Die beiden haben der BAnane erzählt, wie sie zu ihrem Hobby kamen und wie aus diesem auch schon in jungen Jahren ein Job werden kann.

Was genau ist das, was ihr macht?

Noah (lacht): Das weiß ich manchmal auch nicht so genau. Generell geht es dabei um Programmieren, das heißt, dass ich als Webentwickler sozusagen das Internet mit entwickle. Man weiß am Anfang eines Projekts aber nie genau, wie es sich entwickeln wird.

Luca: Genau eingrenzen kann man die Aufgaben eigentlich nicht, der Großteil besteht aber aus Webdesign und -entwicklung. Das heißt, ich designe Websites für Unternehmen und entwickle und programmiere diese dann im Verlauf des Projekts. Je nach Auftrag forme ich dann auch das Corporate Design des Unternehmens. Mittlerweile sind auch Shopsysteme und Intranet-Auftritte mit Datenbanken dazugekommen.

Seit wann macht ihr das?

Noah: Vor ungefähr einem Jahr habe ich begonnen, mich für dieses Themenfeld zu interessieren, und bin seitdem noch stetig am Weiterlernen und Entwickeln.

Luca: Angefangen hat alles im Frühjahr 2017. Damals habe ich noch aktiv fotografiert und wollte dafür eine eigene Website haben. Dabei habe ich bemerkt, dass mir das Spaß macht. Nach einigen internen Projekten kamen dann im Herbst 2017 die ersten externen Kundenprojekte.

Habt ihr euch alles selbst beigebracht? Wie lang hat das gedauert?

Noah: Ich habe mir tatsächlich sehr viel selbst beigebracht mit YouTube, Büchern und vor allem über die Online-Lernplattform Udemy.

Luca: Ich habe mir das auch vor allem selbst beigebracht. Das ist dank YouTube und anderen Lernplattformen wie Udacity heutzutage auch kein Problem mehr. Nach kurzer Zeit hatte ich die Basics drauf und konnte mein Wissen seitdem stetig erweitern. Auch heute bilde ich mich natürlich noch weiter. In diesem Themenfeld muss man ständig am Ball bleiben. Mein Vater hat mich ebenfalls von Anfang an unterstützt, mich stetig mit Materialien und Wissen versorgt und mich bei den ersten Projekten auch entlastet.

Wofür setzt ihr dieses Hobby ein?

Noah: Da Webseiten heutzutage eine immer beliebtere Marketingplattform sind, gibt es in der Branche immer großen Bedarf. Zuletzt durfte ich bei dem noch neuen Stuttgarter Start-up „Mieterfaktencheck“ helfen. Das bietet auch mir die Möglichkeit, mich und meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Luca: Obwohl ich das Ganze zu Beginn tatsächlich nur aus Spaß betrieben habe, ist aus der Sache mittlerweile ein Beruf geworden. So betreue ich mehrere Kunden im mittelständischen Bereich und daneben auch interne Projekte. Bei Mieterfaktencheck bin ich aktuell für das gesamte Corporate- und Webdesign zuständig. Noah unterstützt mich dabei.

Was ist bei Mieterfaktencheck die Herausforderung hinsichtlich der Programmierung?

Noah und Luca: Bei Mieterfaktencheck musste man gleich zwei verschiedene Seiten auf einer Website repräsentieren: die der Vermieter und die der Mieter. Die Herausforderung bei Mieterfaktencheck ist es, den Kunden möglichst alles, was Mieterfaktencheck ausmacht, einfach und erfolgreich zu vermitteln. Mittlerweile ist die Homepage sogar online gegangen, das macht einen dann besonders stolz, die gemeinsame Arbeit live zu sehen. Verena Hofmann

