Instagram: Auf Instagram postet die Junge Union fast jeden Tag mindestens einen Beitrag und hat dort 2446 Abonnenten. Dabei sind die Themen und Bilder, die sie posten, zum Beispiel Zitate der Politiker. Die Junge Union selbst zeigt sich auf Gruppenbildern von ihren Ausflügen. Auf ihre Bilder bekommen sie im Durchschnitt zwischen 50 und 100 Likes, während die Videos bis zu 150 Aufrufe haben. In der Instagram-Story lässt die Junge Union ihre Follower an ihren Unternehmungen und Ausflügen, zum Beispiel zum DLT19, teilhaben. Denn auch in der Story-Funktion posten sie Beiträge und stellen täglich Videos oder Bilder..

Facebook: Auf ihrer Facebook-Seite postet die Junge Union dieselben Bilder und Beiträge wie auf Instagram. Ihre Beiträge dort bekommen im Durchschnitt bis zu 90 Likes und 15 Kommentare. Dort haben sie 4928 Abonnenten.

Twitter: Auch auf Twitter postet die Junge Union fast täglich Beiträge über die neuesten Geschehnisse aus aller Welt. Sie posten Videos, verfassen Statements und reagieren auf das politische Geschehen. Auf ihre Beiträge bekommen sie durchschnittlich zehn Likes. Kommentare der insgesamt 2438 Follower findet man unter den Posts im Durchschnitt zwei bis drei.

YouTube: Auf YouTube ist die Junge Union Hessen auch vertreten. Man findet dort Videos mit Einblicken hinter die Kulissen der Jungen Union und Reden der Politiker. Das letzte Video, das sie hochgeladen haben, liegt vier Monate zurück. Hier hat die Jugendpartei 123 Abonnenten. Beate Sturm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.11.2019