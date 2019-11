Die Laternen leuchten hell am Martinstag

Am 11. November ist Sankt Martin oder auch Martinstag genannt. Im Kirchenjahr ist es ein Fest des Heiligen Martin von Tours. In Mitteleuropa ist dieser Tag geprägt von Gänsen, Martinsumzügen und Gesang.

Doch diese Bräuche gibt es nicht schon immer. Erst im 19. Jahrhundert nahm das Brauchtum seine heutige Gestalt an. Die Rituale nahmen inhaltlich Bezug auf den Heiligen Martin, der seinen Mantel geteilt haben soll. Angefangen hat alles im Jahr 331, Martin war Soldat der kaiserlichen Garde Galliens und gehörte dem römischen Heer an. Der Legende nach traf er am Stadttor der französischen Stadt Reims auf einen fast unbekleideten Bettler. Scheinbar kümmerte sich keiner um diesen armen, frierenden Mann, nur Martin konnte dieses Elend nicht mit ansehen. So teilte er seinen Mantel mit seinem Schwert und übergab dem Bettler eines dieser Stücke, damit dieser nicht mehr fror. In der darauffolgenden Nacht erschien Martin Jesus im Traum und dankte ihm für diese Tat, denn es sei kein anderer als Jesus selbst gewesen, dem Martin in Gestalt des Bettlers geholfen habe. Jahre später half der fromme Mann als Ratgeber und Nothelfer stets Menschen. Später wurde er dann Bischof, denn er war bekannt für seine guten Taten – er überlegte nicht lange, sondern handelte, dies machte ihn zum perfekten Bischof.

Martin starb am 8. November 397 nach Christus im Alter von 81 Jahren, doch beerdigt wurde er am 11. November. Die Anteilnahme war groß und viele ehrten ihn für die Person, die er war: Sankt Martin, der Menschen geholfen hat. Aus diesem Grund wird auch heute noch gefeiert, Kinder gehen auf die Straßen mit leuchtenden Laternen, und es gibt häufig ein großes Martinsfeuer. Lieder werden gesungen und Martinsgänse gegessen. Dadurch wird der heilige Martin noch heute gewürdigt. Svenja Thomas

