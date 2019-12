„Die Nachteile nicht außer Acht lassen“

Meiner Meinung nach ist das Feuerwerk ziemlich überbewertet und überhaupt nicht nötig, um ein schönes Silvester zu feiern. Neben einer tollen Lichtershow am Nachthimmel verursacht es zahlreiche Schäden, von denen wir, die das Feuerwerk veranstalten, oft überhaupt nichts mitbekommen.

Jährlich erleiden Tausende Menschen Verbrennungen, Augenverletzungen oder Schäden im Innenohr durch Feuerwerkskörper, die ihr Ziel verfehlen oder zu nah an den Personen explodieren. Auch für Asthmatiker und Allergiker stellt Silvester eine Herausforderung dar. Durch das Feuerwerk erhöht sich die Feinstaubbelastung von einem Normalwert von 50 Mikrogramm auf 4000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Nicht nur für uns Menschen sind die Raketen und Böller also schädlich. Auch den Tieren macht der Lärm zu schaffen. Sowohl Haus- als auch Wildtiere haben oft Angst vor den lauten Geräuschen. Sie verstecken sich dann häufig im Haus an geschützten Orten, um möglichst wenig von der Lautstärke mitbekommen zu müssen. Wildtiere haben es dabei hingegen nicht so leicht. Rehe laufen durch den Schreck oft über die Straße, und Vögel fliegen höher als sonst, um den Raketen aus dem Weg zu gehen, was sie viel Energie kostet. Auch die kleinen Plastikpartikel, die nach der Explosion vom Himmelszelt in die Natur fallen, können schädlich für die Tiere sein.

Das Feuerwerk tut damit weder Menschen noch Tieren oder der Umwelt, die durch die Schadstoffe und den nicht entsorgten Müll belastet wird, sonderlich gut. Sollte man all diese Dinge wirklich nur aufgrund von Tradition oder Spaß außer Acht lassen? Mia Eck

