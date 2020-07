Die Qual der Uni-Wahl

Vergangene Woche endete offiziell das letzte Schuljahr der Abiturienten – was normalerweise ausschweifend mit dem Abiball und dem Sturm gefeiert wird, fand dieses Jahr ganz im Stillen statt. Es war gar so still, dass wir vergessen, dass trotz Pandemie derzeit junge, motivierte Menschen die Schule verlassen und nun einen neuen Lebensabschnitt beginnen werden.

Wie jedes Jahr werden sich viele Abiturienten für ein Studium entscheiden. Oftmals ist die Wahl eines Studiengangs nicht das einzig Schwierige an der Entscheidung, wie es schon bald weitergehen sollen. Für viele bedeutet es auch, dass man sich für eine Universität und gegebenenfalls für einen Umzug entscheiden muss. Um euch diese Wahl etwas zu erleichtern, stellt die BAnane-Redaktion euch die renommiertesten Universitäten Deutschlands vor.

Allein vier in Baden-Württemberg

Zahlreiche Studierende entscheiden sich, für das Studium nach Baden-Württemberg zu ziehen. Das verwundert nicht, denn vier der zehn renommiertesten Universitäten finden sich in diesem Bundesland – kein anderes Bundesland weist so viele gute Universitäten auf. Während Bewerber in Freiburg und Tübingen auf ein sehr breitgefächertes Studienangebot treffen und über zahlreiche Partneruniversitäten verfügen, haben sich die Universitäten in Heidelberg und Karlsruhe auf bestimmte Studienrichtungen konzentriert. Heidelberg gilt quasi als der Heilige Gral in der Medizin, keine andere deutsche Fakultät hat jemals mehr Nobelpreisträger ausgebildet. Karlsruhe dagegen ist eine hervorragende technische Universität, Forschungsprogramme konzentrieren sich hier vor allem auf die Kernfusion und die Elementarphysik.

Wer sich für Technik interessiert und lieber in den Norden möchte, sollte mit dem Gedanken spielen, in Aachen zu studieren. Hier befindet sich die größte technische Universität mit zahlreichen renommierten Fakultäten. Sie ist vor allem für angehende Ingenieure zu empfehlen, die sich für Entwicklung und Erforschung neuer Anwendungsmöglichkeiten interessieren.

Die Hauptstadt Berlin verbindet man mit dem Bundestag, dem Kanzleramt und der ehemaligen Mauer – dabei sollte man die Stadt vor allem mit den Hochschulen verbinden, denn hier finden sich drei international sehr hoch angesehene Universitäten. Die technische Universität konzentriert sich auf Luft- und Raumfahrttechnik sowie auf Bauingenieurwesen, dennoch gibt es hier die Möglichkeit, auch einen geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt zu belegen. Die Freie Universität ist Teil eines Programms der Exzellenzinitiative – dies verspricht eine hervorragende Ausbildung. Als die Eliteuniversität schlechthin gilt die Humboldt-Universität, gerade der Medizinstudiengang sei einer der besten Deutschlands, obgleich sich die Universität eigentlich auf die Geistes- und Sozialwissenschaften konzentriert.

München ist die Bildungsmetropole Deutschlands. Über 200 Studiengänge werden an der Ludwigsuniversität angeboten, viele Fachbereiche zeichnen sich hier durch ihre Erfolge in der Forschung aus. Zudem gibt es in München die Technische Universität, die in zahlreichen internationalen Rankings als beste Universität Deutschlands eingestuft wird. Sie ist Teil des Elitenetzwerks Bayern und genießt bei Arbeitgebern im In- und Ausland höchstes Ansehen. Obgleich der Schwerpunkt auf den naturwissenschaftlichen und technischen Studiengängen liegt, umfasst das Studienangebot auch zahlreiche andere Richtungen.

Es lohnt sich aber, sich nicht nur auf das Renommee einer ganzen Universität zu konzentrieren. Oftmals spezialisieren sich die Bildungseinrichtungen auch auf einzelne Fachbereiche, die dann internationales Ansehen erlangen. Ein Beispiel hierfür ist die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Mannheim, die zu den besten Europas zählt. Sollte man sich also für einen Studiengang entschieden haben, kann man im Internet auch Rankings zu dem jeweiligen Fach ansehen. Alexander Rhein

