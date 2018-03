Anzeige

Smartphone-Suchtis sind wir alle, das müssen wir an dieser Stelle einfach mal zugeben. Leider jedoch sind wir nicht nur Süchtige oder Abhängige, sondern auch Sklaven. Sklaven, die ständig das Gefühl haben, erreichbar sein zu müssen, die Likes, Kommentare und Reichweite brauchen wie Junkies, die ihren Stoff benötigen. Wie auch immer, ich sage, man kann es so interpretieren, aber auch die positiven Dinge daran sehen. Schließlich können wir so viel mehr machen, wir haben sozusagen ein neues Hobby und zehntausende verschiedene Jobs nur alleine mit diesem Gerät erfunden. Das Thema ist allerdings schon Hunderte Male durchgekaut worden. Ja, ich weiß das und nein, ich will euch nicht weiter damit nerven, schließlich ist Zeit wertvoll. Was mich als Smartphone-Suchti allerdings viel mehr beschäftigt ist, dass es immer noch, und zwar oft, Leute gibt, die einfach trotzdem nicht antworten können. Oder wollen. Oder müssen? Naja, müssen sie ja tatsächlich nicht, aber wie schwierig kann es heutzutage sein, ein paar Sätze zurückzuschreiben? Wie schwierig? Die Frage ist ernst gemeint. Ich meine, bin ich eine Minute des Antwortens nicht wert? Wie wäre es außerdem, in Wirklichkeit mal „Hallo“ zu sagen? Ich meine, was ist das? Ja, ich meine gerade viel. Ich spreche euch aus der Seele. Das weiß ich auch. Ich weiß viel, nur weiß ich einfach nicht, warum das so ist. Ich befürchte allerdings, dass es immer solche Menschen geben wird. Wie sagt man so schön? Man hat keine Zeit, man muss sie sich nehmen. Bis neulich, Eure BAte