Die Region aus einem anderen Blickwinkel erlebt

Beim Abschied wird die Zuneigung zu den Dingen, die uns lieb sind, immer ein wenig wärmer“ (Michel de Montaigne). Nur selten habe ich Zitate in meinen Zeitungsartikeln verwendet. Doch nichts könnte besser ausdrücken, was ich beim Verlassen der BAnane-Jugendredaktion empfinde. Mehr als acht Jahre lang war die BAnane ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, nun ist es Zeit für ein neues Kapitel.

Beim Durchblättern der Artikel, die ich die vergangenen Jahre verfasst habe, muss ich schmunzeln. Nicht nur, weil ich amüsante Einträge aus der Rubrik „BAnales Wissen“ finde, in denen zum Beispiel der lexikalische Zusammenhang zwischen einer spanischen Ehe und Handschellen erklärt wird, sondern auch weil Erinnerungen an lustige Ereignisse wach werden, welche mir die BAnane ermöglicht hatte. Besonders lachen musste ich beim Schmökern des Artikels „Parlez-vous français? – Eher nicht“, damals bin ich zusammen mit einer anderen Jugendredakteurin durch Bensheim spaziert, während wir plötzlich sämtliche unserer Deutsch-, Englisch- und Ortskenntnisse vergessen hatten und auf französischsprachige Hilfe angewiesen waren. Wie gut, dass mir damals schon der Eisbrecher-Mops Carla beistand, der mich bei zahlreichen BAnane-Ereignissen begleitete und immer wieder für lustige Fotos bereitstand.

Generell habe ich durch die BAnane unsere Region aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen dürfen und durch sie erfahren, wie vielfältig und lebenswert die Bergstraße ist. Die BAnane ermöglichte mir, das einzigartige Kulturprogramm der Kleinstadt Bensheim zu entdecken. Danke an die Veranstalter, die mich ins Varieté, auf das Landesturnfest oder auch auf Konzerte eingeladen haben.

Bereichernd waren für mich die Interviews und die Botschaften, die sich aus den Gesprächen hierfür ableiten ließen. Geschichten, die andere Bensheimer erlebt haben, wie jene von Karin Dudzik, die ihren Urlaub opfert, um in Ghana schwerkranke Menschen zu operieren, inspirierten mich, selbst aktiv zu werden. Auch die Interviews mit Prominenten wie dem Sänger Nick Howard führten dazu, dass ich meinen Blick auf vieles geändert habe. Selbst die Mini-Interviews im Rahmen einer Umfrage haben mich bereichert. Oftmals waren sie Anlass mit den befragten Freunden weiter über das Thema zu sprechen und sie noch besser kennenzulernen.

Kreatives Schreiben

Während ich schon von Anfang an den Mehrwert der BAnane-Mitarbeit für das kreative Schreiben erkannt habe, wird mir erst jetzt bewusst, wie viel ich durch die Arbeit beim Bergsträßer Anzeiger gelernt habe. Durch die Rubrik „BAnane streitet“ habe ich mich Themen analytisch genähert, zu denen ich vorher nur Stammtischargumente vorbringen konnte. Außerdem boten mir die zahlreichen Artikel Anlass, mich mit Inhalten zu beschäftigen, welche das Allgemeinwissen über den Schulunterricht hinweg aufbauen. Doch die BAnane ist auch eine Schule der Organisation. Niemals habe ich mehr Zeitdruck verspürt, als in den Stunden, in denen ich verspätete Artikel verfasst habe und dennoch eine gute Arbeit abschicken wollte. Diese Erfahrung, auch unter Stress organisiert bleiben zu können, war eine Grundvoraussetzung für das Schreibens eines Buchs. Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass ich ohne die BAnane nicht die notwendige Disziplin für meinen ersten Roman „Paris in 75 Scherben“ hätte aufbringen können. Selbst die Planung eines Events habe ich bei der BAnane miterlebt, so durfte ich bei Go-Stage, einer von uns ausgerichteten Castingshow für den Hessentag, moderieren oder bei der Vorbereitung der Diskussionsreihe „BAnanopodium“ helfen.

Ich hoffe sehr, dass die BAnane noch lange besteht und mit dem gleichen Konzept weiter so eifrig Schüler und Studenten für die erfüllende Tätigkeit bei ihr gewinnen kann, damit auch ihnen diese Möglichkeiten offenstehen. Doch nun ist es Zeit, Moritz Müller, Verena Dahmen und Lena Görge zu danken. Es ist toll, was ihr Jugendredakteuren durch eure Arbeit ermöglicht, vielen Dank dafür. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.12.2019