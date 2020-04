Die Saison ist auf Eis gelegt

Durch die Kontaktverbote ist es im Moment nicht möglich, eine Teamsportart auszuführen. Man hört in ganz Deutschland von Vereinen, die nahe an der Insolvenz stehen und auch die Sportler selbst bedauern die aktuelle Lage.

Spiele und Wettbewerbe wurden teilweise verschoben oder, zum Beispiel im Basketball, ganz abgesagt, was bei den Amateuren teilweise auch zu Frust führt. Auch das Training im Amateurbereich ist nicht erlaubt. Hier zeigt sich dann allerdings die Kreativität der Menschen. Trainingseinheiten werden über Skype ausgetragen oder Videos davon in WhatsApp-Gruppen gestellt. Für die meisten Sportarten lässt sich nämlich zumindest die grundlegende Ausdauer und Kraft auch von zu Hause aus trainieren. Natürlich bedauern es alle, nicht in einem Team trainieren zu können, und auch das Vereinsleben leidet dadurch, aber man kann recht viel mit den heutigen technischen Möglichkeiten ersetzen.

Dadurch, dass aber alle Sportvereine von der Pandemie betroffen sind, entsteht glücklicherweise aktuell für keine Mannschaft ein Nachteil. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020