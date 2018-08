Anzeige

Der Sommer ist in diesem Jahr endlich mal wieder so richtig in Deutschland angekommen. Das warme Wetter, die Sonne und die Lebensfreude den ganzen Tag über sind die schönsten Dinge, die einen richtigen Sommer ausmachen. Natürlich haben alle Jahreszeiten Vorteile. Im Frühling ist es die schöne Natur, eine perfekte Umgebung mit blühenden Blumen, und die Tierwelt erwacht langsam aber sicher wieder. Der Herbst überzeugt mit seiner bezaubernden Landschaft, rotbraunen Wäldern und einem milden Klima. Der Winter bringt ruhige Abende mit sich, entspannte und romantische Stunden bei Kerzenlicht auf der Coach und eine stille, kalte, aber wunderschöne Winterlandschaft draußen. Bei all den schönen Dingen, die man mit den entsprechenden Jahreszeiten in Verbindung bringt, geht für mich aber doch nichts über die hier zuerst aufgezählte Jahreszeit, den Sommer. Tagsüber den warmen Sommertag im Garten am Pool oder mit Freunden zusammen am See zu verbringen, gibt einem doch jedes Mal wieder Glücksgefühle und Zufriedenheit. Am Abend, wenn es etwas kühler wird, kann man immer noch zu später Stunde entspannt auf der Terrasse sitzen und die Abendstunden mit einem leckeren Getränk genießen, oder man trifft sich mit Freunden, um zusammenzusitzen, zu reden oder etwas Sport zu treiben. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Sommer zu genießen, dass ich noch nie verstanden habe, wie man sich über die hohen Temperaturen beschweren kann. In Deutschland haben wir genug kühlere bis kalte Phasen, so dass wir froh sein sollten, solch ein Wetter momentan zu haben. Der Sommer gibt uns Lebensfreude, also nutzt die Zeit und genießt das Leben! Bis neulich, Eure BAte