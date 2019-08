Die Sucht nach Bestätigung

Manchmal öffne ich mein Handy, obwohl ich es eigentlich gar nicht öffnen will. Nein, am Liebsten würde ich es nehmen, und weit, weit wegschmeißen. Und erst wieder suchen, wenn ich es dringend brauche. Wie eine Droge können wir nicht eine Sekunde ohne, können nicht genießen, wenn wir unsere Droge nicht bei uns haben. Wir sind wie Junkies, gezeichnet von der Sucht, die uns ausmacht, getrieben von dem Verlangen immer up to date zu sein. Können wir eigentlich noch Momente genießen, ohne das Bedürfnis zu haben, sie mit der ganzen Welt teilen zu müssen? Können wir uns hübsch fühlen, unsere Lieblingsklamotten anziehen, an einem Tag, der eigentlich bedeutungslos ist – einfach für uns selbst? Wann war das letzte Mal, dass du ein Lied gehört hast, und nicht daran gedacht hast es in irgendeiner Weise zu teilen? Was erhoffen wir uns von dem ständigen Suchen nach Komplimenten, von dem ständigen „Schau mal, was ich bin, was ich mache, was ich trage, woher ich komme“. Was tun wir, wenn uns die wichtigste Person nicht auf unsere Nachricht antwortet? Was tun wir? Wir liegen die ganze Nacht wach, wir schauen im Sekunden Takt auf den Display, in der Hoffnung diesen einen wichtigen Namen aufleuchten zu sehen. Wir wollen, dass jeder weiß, wenn es uns gut geht. Wir wollen, dass jeder weiß, wenn es uns schlecht geht. Wieso? Was ist der Sinn des Ganzen? Ich wünschte, ich würde nicht zu der Generation gehören, die all diese Punkte nachvollziehen kann. Ich wünschte, das alles wäre einfach kein Thema für mich. Doch wie flüchtet man, aus einem Leben, einer Zeit, aus einem Zeitalter? Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.08.2019