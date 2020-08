Die Südtiroler Bergwelt ist ein Paradies für Wanderer

Trotz Corona sind die Grenzen wieder offen, was heißt, dass man wieder verreisen kann. Italien, genauer gesagt Südtirol, ist dafür das perfekte Reiseziel. Es hat alles zu bieten. Von wunderschönen Bergen zum Wandern, bis hin zu schönen Städten oder Museen, die man besuchen kann, ist für jedermann etwas dabei.

Wir waren bei Seis am Schlern, ein tolles Gebiet Nähe der Schlerner Berge, aber auch nicht weit entfernt von den größeren Städten Meran und Bozen. Aufgrund von Corona hatten wir uns diesmal ein kleines Chalet mit Garten gemietet, um unabhängiger zu sein. Man muss sich zwar selbst versorgen, doch auch das stellt keine Probleme dar, denn die Supermärkte sind direkt in der Nähe und so auch in kurzer Zeit erreichbar.

Unternehmen kann man dort viel Unterschiedliches. Wandern darf natürlich, meiner Meinung nach, nicht fehlen, denn die Wanderwege in Südtirol sind sehr schön. Direkt in Seis führt eine Seilbahn hoch auf die Seiser Alm, von dort aus kann man sehr viele Wanderwege, nach Schwierigkeitsgrad geordnet, gehen. Die Wege führen immer mal wieder an Almhütten vorbei, wo die Wanderer einkehren können, um zu essen und zu trinken. Das Essen auf diesen Hütten ist typisch für die Region Südtirol, dort gibt es von Käse- oder Specktellern bis hin zu Italienischem und hausgemachten Nudeln viele Leckereien. Die Seiser Alm ist sehr empfehlenswert, da dort die Aussicht ebenso schön ist.

Außerdem ist das Schloss Trauttmansdorff in Meran eine absolute Empfehlung. Dort findet sich ein großer Garten mit verschiedenen Themenbereichen wie Sonnengärten, Waldgärten, Palmenstrand oder der Garten der Verliebten. Er hat so viel zu bieten und ist vor allem sehr groß, so dass man sich auf jeden Fall etwas Zeit nehmen sollte, diesen zu durchqueren. Dort zu sehen sind unter anderem exotische oder vom Aussterben bedrohte Pflanzen, ein großer Teich, ein Labyrinth und – besonders spektakulär – der Aussichtspunkt „Matteo Thun’scher Gucker“, vom gleichnamigen Architekten konstruiert. Dies ist ein Aussichtspunkt, der sehr weit oben am Berg herausragt. Es führt eine Treppe nach oben, und wenn man angekommen ist, ist nichts außer der Abgrund unter einem. Die Aussicht von dort oben ist wunderschön.

Ein weiterer, sehr schön zu laufender Wanderweg ist der, wenn man aus St. Ulrich in Gröden mit der Seilbahn „Seceda“ bis ganz nach oben fährt. Von dort aus ist der Ausblick einfach atemberaubend. Dort oben gibt es ebenso Wanderwege jeder Art. Diese sind zwar etwas anspruchsvoller, aber auch nur, weil sie sehr oft steigen und dann wieder fallen, jeweils immer mit einer hohen Steigung beziehungsweise einem hohen Gefälle. Und auch sonst hat Südtirol viel zu bieten, die Städte Bozen und Meran mit ihren Altstädten sind einen Ausflug wert, man kann dort sehr gut einkaufen und essen.

Südtirol ist das perfekte Urlaubsziel, da es wohl für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Trotz Corona ist es möglich, alles anzusehen und zu machen. Man muss sich zwar an die Auflagen halten, macht man dies jedoch, sollte einem tollen Urlaub nichts im Wege stehen. Svenja Thomas

