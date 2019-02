Die unglaubliche Weltkarriere des Ankle Scarf

Trends – das Streben der Gesellschaft nach Objekten und immateriellen Gütern, die meistens nicht das vorherrschende Kulturbild vertreten, um sich von den älteren Generationen abzukapseln und zugleich die Suche nach sozialer Zugehörigkeit und der Partizipation am vermeintlich größeren Ganzen. So wie die Schlaghosen in den 1970er-Jahren, die Neonkleidung der 90er oder die Fidgetspinner in den vergangenen Jahren. Oftmals wird dabei Etabliertem eine neue Funktion zugewiesen: den Schlaghosen der Zimmermänner, um zu verhindern, dass Späne in die Schuhe gelangen, etwas Modisches, den Fidgetspinnern zur Bekämpfung von ADHS ein Spaßfaktor. Andere Male wird etwas komplett Neues zum Trend.

Früher durch Fernsehen oder primär die Öffentlichkeit vermittelt, heute über das Internet – Trends werden kurzweiliger und dauern immer kürzer, sie entwickeln sich vermehrt zur Flucht aus der Realität, nicht mehr nur zur Darstellung der Selbstentfaltung. Die „Generation Z“ will immer mehr, gibt sich mit weniger nicht zufrieden – und so entstehen immer schneller Trends.

Dies führt auch dazu, dass ganz unbedarft verfolgt wird, was irgendwie nach Trend klingt – insbesondere über die nationalen Grenzen hinaus ein schwieriges Unterfangen. So hat sich der Knöchelschal (Ankle Scarf), Ende November durch die Satire-Seite „Postillon“ ins Leben gerufen, weltweit verbreitet – über eine italienische Satire-Website in die USA, nach Großbritannien und zurück nach Deutschland ins Frühstücksfernsehen von Sat.1. Je nach Land wurde er unterschiedlich angenommen und besonders in den USA anfangs von Zeitschriften als bare Münze genommen, in Großbritannien glaubte der schottische Mode-Journalist Mark Heyes trotz der ursprünglichen Absicht an einen Modetrend – und zurück in Deutschland wird sich nicht ausreichend informiert und für Aufmerksamkeit Halbwissen verbreitet.

Das Begehren nach Aufmerksamkeit, nach Zugehörigkeit ist schlussendlich das, was dazu beiträgt, dass sich Fake-Trends weiterverbreiten – der Wille, mittendrin zu sein, am besten der Initiator. Der englische Poet Alexander Pope, an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert lebend, sagte schon: „Be not the first by whom the new are tried nor yet the last to lay the old aside.“ Grob übersetzt heißt das: Es lohnt sich nicht, alles mitzumachen. Aber wenn, dann weder zu früh noch zu spät. Marc Wohlfart

