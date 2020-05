„Die Zoom-Proben“

Theaterproben über Zoom? Ist etwa so merkwürdig, wie es sich anhört. Obwohl ich mittlerweile zu bezweifeln wage, dass jemand, der sich noch nie in vollem Kostüm und vielleicht sogar geschminkt in seinem Zimmer vor seine auf Büchern, Kisten und Schreibtischlampen balancierte Handykamera gestellt und lautstark Shakespeare rezitiert hat, die Absurdität dieser Situation tatsächlich nachempfinden kann. Viele Dinge fühlen sich komisch oder verkehrt an, manche fehlen auch schlicht und einfach, zum Beispiel Berührungen oder Blickkontakt. Und doch bietet das Zoom-Proben (Zooben? Oder vielleicht Proomen?) eine mehr als willkommene Abwechslung zum „Alltag“ – wenn man unter den gegebenen Umständen überhaupt noch von sowas sprechen kann. Wenn man mal von der Qual absieht, sich selbst in höchst unvorteilhaften Kameraperspektiven beim Theaterspielen sehen zu müssen, erscheint es einem fast wie eine Wohltat, in eine Welt abzutauchen, in der der eigene Bruder nicht mehr die WLAN-blockierende Nervensäge aus dem Zimmer nebenan, sondern ein liebenswürdiger Gentleman aus dem 16. Jahrhundert ist, in der man anstatt von immer neuen Schreckensnachrichten und Kontaktverboten von wohlhabenden Herzogen verfolgt und umworben wird, in der man sich anstelle von Skype-Meetings bei elisabethanischen Saufgelagen und Dance-Battles trifft – kurz: eine Welt, in der man für einen kurzen Moment all das vergessen kann, was außerhalb der eigenen vier Wände vor sich geht – solange der Handyakku reicht, versteht sich.

Und so verzerrt der Ton, so verpixelt die Bilder auch sind – das Gefühl, die bekannten Gesichter und die vertrauten Stimmen endlich wiederzusehen und wiederzuhören, zusammen zu rätseln, wie zum Teufel man eine Kissenschlacht über Video-Chat inszeniert, in Gelächter auszubrechen, wenn der Text noch genauso wenig wie bei den tatsächlichen Proben davor sitzt, ist einfach Balsam für die Seele. Elisabeth Lamadé

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.05.2020