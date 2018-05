Anzeige

Anna (18), Tanzen: Besonders für uns Tänzer bedeutet eine Abiturprüfung in Sport einen enormen Arbeitsaufwand. Man muss zwei Choreographien selbstständig erarbeiten, dazu eine Songanalyse und eine Taktausarbeitung machen und schließlich muss die Performance am Tag sitzen, was unter Aufregung nicht selbstverständlich ist. Ich finde es deshalb echt unfair, dass das Sportabi von vielen nicht ernst genommen wird – schließlich kommt dazu auch noch ein umfangreicher Theorieteil, den man beherrschen muss – und auch der hat es in sich!

Yari (17), Volleyball: Generell hat mir das Sportabi sehr gut gefallen. In der Theorie lernt man viele Sachen, die für einen als Sportler sehr interessant sind und die man auf seine jeweilige Sportart übertragen kann. Außerdem ist das sportliche Niveau im praktischen Teil höher, da man mit gleich Sportbegeisterten zusammen Unterricht hat, was es auch für den Lehrer einfacher macht, einen angemessenen Unterricht abzuhalten. Ich halte das Sportabi auf jeden Fall als mindestens gleichwertig. So selbstverständlich wie im Grundkurs ist eine gute Note in Sport nicht, denn die Anforderungen sind höher. Letztendlich hat man schließlich eine Prüfung mehr und wenn man nicht trainiert hat, dann wird es auch praktisch mit der guten Note schwer. Die mündliche Prüfung ist nicht weniger umfangreich als in anderen Fächern und bestimmt nicht geschenkt. Ich kann das Sportabitur definitiv empfehlen, wenn man gerne Sport macht, sich auch für die Theorie interessiert und am besten schon Erfahrung im Verein hat.

Charly (17), Badminton: Ich finde das Sportabi gibt eine gute Möglichkeit, das Hobby mit dem Abitur zu verbinden. Das Trainieren für die praktische Prüfung macht Spaß und ist ein guter Ausgleich zu dem ganzen Theorie-Lernen. Was ich allerdings für etwas unfair halte, ist, dass immer nur bestimmte Sportarten angeboten werden, so dass nicht jeder sein besonderes Können im Abi unter Beweis stellen kann. So haben „Normalos“ gegenüber den Vereinssportlern einen Nachteil. Auch hat man dank der zweigeteilten mündlichen Prüfung einen doppelten Lernaufwand, deshalb bin ich unschlüssig, ob ich mich nochmal dafür entscheiden würde. Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.05.2018