Drei AKG-Teams schafften es aufs Treppchen

Diesmal waren 24 255 Teams beim Planspiel Börse der Sparkasse in Deutschland dabei, mit insgesamt 88 408 Teilnehmern – für viele dieser Jugendlichen waren es die ersten Schritte auf dem Börsenparkett, auch in Bensheim. Dabei handelten sie mit Wertpapieren zu echten Börsenkursen und lernten so das Auf und Ab an der Börse kennen. Bei der Siegerehrung wurden die besten Teams mit Geldpreisen belohnt.

„Bei uns gingen 86 Gruppen mit 186 Teilnehmern an den Start“, berichtet Franziska Mohr aus der Abteilung Medienkommunikation der Sparkasse Bensheim. Und das mit Erfolg: Auf dem Siegertreppchen landeten gleich drei Spielgruppen des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG). Den ersten Platz belegte das Team „Raupenpower“ – Stefan Tapper, Tobias Menzel, Julian Faust und Lennart Gehorn – mit einem Depotwert von 53 085,78 Euro. 300 Euro gab es als Preisgeld für die jungen Börsianer. Platz zwei belegte das Team „The Ironies“, Leonie Wahlig und Ira Jung, die 200 Euro Preisgeld mit nach Hause nahmen. Die Spielgruppe „119“, Frederik und Jannik Spurzem, ging ebenfalls nicht leer aus: 100 Euro gab es für die Drittplatzierten. Der Sonderpreis für die Schule mit den meisten Spielgruppen ging an das Alte Kurfürstliche Gymnasium: Mit 28 Teams ging die Schule an den Start und erhielt dafür noch einmal 150 Euro obendrauf.

Start im September

Beim Planspiel Börse Plus stellten Studenten und Berufseinsteiger bis 30 Jahre ihr Geschick im Umgang mit Geld unter Beweis: „14 Teams mit 19 Teilnehmern waren es hier bei uns“, berichtet Mohr. Daniel Pech von der TU Darmstadt bewies dabei ein besonders gutes Händchen im Umgang mit Finanzen: Mit einem Depotwert von 107 165,89 Euro belegte er den ersten Platz und sahnte dafür 300 Euro ab. Bei der Siegerehrung stellte die Sparkasse den jungen Talenten außerdem weitere Projekte an den Schulen und Karrieremöglichkeiten vor: Praktika und den Zukunftstag am 26. März zum Beispiel. Außerdem waren zahlreiche Ausbildungsprogramme und Studiengänge dabei, genauso wie offene Stellenangebote, die für die Schüler und Studenten interessant sein könnten. Übrigens: Auch in diesem Jahr können sich Schüler und Studenten wieder beim Planspiel Börse beweisen. Los geht es am 30. September, Halbzeit ist am 11. November und Spielende am 9. Dezember. „Auf die Gewinner warten wieder Geld- und Sachpreise“, verrät Franziska Mohr. Sina Roth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020