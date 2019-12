Durch nackte Knöchel den Alltagslook aufwerten

Besonders im Sommer mag ich das Flanking sehr gerne. Mit wenigen Handgriffen kann man sein langweiliges Outfit stylisher und cooler gestalten. Anders als bei anderen Trends muss man sich hierbei keine neuen, teuren und unpraktischen Kleidungsstücke kaufen und kann den Alltagslook mit dem, was man hat, aufwerten.

Zugegebenermaßen ist ein nackter Knöchel im Winter nicht gerade die wärmste Art, sich zu kleiden, dennoch trage ich auch in der kalten Jahreszeit meine Sneaker mit kurzen Socken. Da die Winter in Deutschland nicht sonderlich kalt sind und die Null-Grad-Grenze nur selten erreicht wird, machen mir die kühlen Temperaturen an den Knöcheln nicht viel aus. Auch Erkältungen, die Manche durch das Flanking befürchten, bekomme ich dadurch nicht. Es handelt sich dabei ja nicht um ein Spaghettitop, sondern lediglich um drei Zentimeter nackter Haut am Knöchel.

Komischerweise macht sich niemand Gedanken, wenn die Hände nicht durch Handschuhe bedeckt sind. Für die selten vorkommenden Temperaturen unter dem Gefrierpunkt stehen die wärmeren Winterstiefel ja jederzeit bereit.

Das Flanking hat sich in den vergangenen Monaten durch seine Einfachheit besonders bei der jüngeren Generation etabliert. Nur wenige Socken-Liebhaber sträuben sich noch gegen den beliebten Trend. Letzten Endes muss diese Entscheidung jeder für sich selbst treffen, doch wer sich einmal von den alten Socken getrennt hat, wird eine gewisse Verbesserung des Alltagslooks nicht leugnen können. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019