Ehemalige packen mit an

Es ist schon wieder so weit. Der nächste Abiturjahrgang ist fast fertig mit der Schule. Und wie geht es danach weiter? Man sieht seine Freunde nicht mehr jeden Tag, Hobby und andere Aktivitäten, die man über die Schule gemacht hat, fallen nach und nach weg. Aber das muss nicht so sein. Viele junge Erwachsene bleiben erstmal noch zu Hause und ziehen nicht sofort weg, um zu studieren. Und in dieser Zeit engagieren sie sich weiter. Auch in Projekten an ihren alten Schulen. Dies bekommt man auch in diesem Jahr wieder beim englischen Theater (ETAG) des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums in Bensheim zu sehen.

Die Theatergruppe, die für die Jahrgänge zehn bis zwölf ausgerichtet ist, wird weiterhin von mehreren Ehemaligen unterstützt. Diese engagieren sich aber nicht nur auf der Bühne, sondern vor allem dahinter. So wird von der Technik (durch J. Strehler), über die Maske (J. Dingeldein, C. Metzner) und die Darsteller (J. Opfermann, L. Kaiser, F. Kabuß), bis hin zur Regie das ETAG-Team von circa sechs Ehemaligen aus dem letzten Abi-Jahrgang weiter unterstützt.

Warum sie noch dabei sind? Weil es Spaß macht mit alten Gesichtern zusammenzuarbeiten und man sich weiterhin gerne für solche Projekte engagieren möchte. Aber irgendwo vielleicht auch, weil man es etwas vermisst, Teil der Schulgemeinschaft zu sein. Auch Schulleiterin Nicola Wölbern bedankte sich am ersten Aufführungsabend des diesjährigen Stückes „Time and the Conways” von J. B. Priestley (noch einmal zu sehen im Parktheater am Dienstag, 11. Juni), vor allem bei den zwei Ehemaligen Leonard Kaiser und Fabian Kabuß, die den Regisseur Florian Krumb tatkräftig in der Rolle als Leiter der AG unterstützen. Es macht Spaß sich in Schulprojekten einzubringen und nicht zuletzt am Beispiel des ETAG sieht man – das Abitur muss keinen Abschied für immer bedeuten. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.05.2019