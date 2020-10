Ehrenamtliches Engagement in Vereinen schützen

Wie kann das Bensheimer Nachtleben attraktiver werden?

Christine Klein: Bensheim ist ein wichtiger Treffpunkt für Jugendliche aus der ganzen Region. Denn viele wohnen in Bensheim und Tausende Schüler pendeln täglich zu den Schulen. Die jungen Leute bringen Dynamik in unsere Stadt. Bensheim profitiert davon. Auch außerhalb des Schulalltags wünschen sich junge Leute Treffpunkte, an denen sie willkommen sind und sich frei treffen können. Es ist mehr als wünschenswert, dass jede Generation in Bensheim Aufenthaltsorte hat. Jugendliche haben keine. Denn sie werden fast überall weggeschickt. Da gilt es, in einem kurzen Zeitraum gemeinsam Lösungen zu finden. Gerade bei Jugendthemen sind kurze Entscheidungswege von großer Bedeutung.

Aus meiner Sicht wissen Jugendliche sehr genau, was sie wollen und schätzen realistisch genug ein, was machbar ist. So setze ich auf viel Eigenverantwortung. Die Jugendlichen selbst sollen mit eigenem Gestaltungsspielraum Lösungsvorschläge erarbeiten können. Beispielsweise können Schülervertretungen und Jugendliche aus Vereinen hier zusammenwirken.

Gemeinsam werden wir dann Kompromisse zwischen den Bedürfnissen der Generationen finden.

Wie wollen Sie die Verkehrsanbindung der Stadtteile in den Abendstunden und an den Wochenenden verbessern?

Klein: Jugendliche benutzen gerne den ÖPNV, das finde ich sehr gut. Denn das ist auch eine sichere Mobilität. Nur kann der fehlende ÖPNV nicht aus dem Boden gestampft werden. So können intelligente und digitalisierte ÖPNV-Angebote auf Nachfrage eine Lösung sein. Aber auch ein verbessertes Ruftaxi-System mit reduzierter Eigenbeteiligung und ein Ausbau von Nachtbussen bei Festen wie dem Bürger- oder Winzerfest oder an den Wochenenden. Fahrradwege in die Stadtteile müssen geschaffen und bestehende gut ausgeleuchtet werden.

Wie wollen Sie die (finanziellen) Folgen der Corona-Krise für Vereine und ihre Jugendarbeit (Wegfall Bürgerfest & Co.) abmildern?

Klein: Jugend- und Vereinsarbeit sind eine wichtige Säule für die Bensheimer Stadtgesellschaft. Insbesondere in schwierigen Zeiten wie der Corona-Pandemie ist es mir ein großes Anliegen, das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen besonders zu stützen. Sie können sicher sein, gemeinsam werden wir alles tun, um finanzielle Mittel für die Jugend- und Vereinsarbeit zu generieren. Das kann aus dem städtischen Haushalt sein oder über Fördergelder aus Landes- oder Bundesmitteln, Sponsoren und sonstigen Spendern. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020