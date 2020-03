Eigenes Körpergewicht einsetzen

Faszienrollen haben sich im Laufe der vergangenen Jahre einen bemerkenswerten Stellenwert auf dem Fitness-Markt gesichert. In Fitnessstudios werden Faszien-Trainingskurse angeboten und in Kaufhäusern werden den Kunden Faszienrollen in den verschiedensten Ausführungen angepriesen. Kein Wunder, dass sich diese einfachen Geräte mittlerweile in vielen Haushalten von mehr oder weniger ambitionierten Freizeitsportlern auffinden lassen.

„Ich bin total verklebt, ich muss mich dringend mal ausrollen.“ Für diese Äußerung wäre man noch vor einigen Jahren mit Sicherheit bestenfalls schräg angeschaut worden. Heutzutage sind Formulierungen wie diese unter Profi- sowie Freizeitsportlern durchaus keine Seltenheit mehr.

Verklebt?

Hiermit ist das Fasziengewebe gemeint, eine dünne Bindegewebsschicht, die Muskeln und Organe im menschlichen Körper umhüllt und schützt. Angeordnet sind die Faszien in Form einer gleichmäßigen dreidimensionalen Gitterstruktur in vielen verschiedenen Körperebenen. Faszien sind anpassungsfähig und keine starre Struktur. Wenn der Sportler sich über verklebte Faszien beschwert, meint er damit, dass diese regelmäßige Gitterstruktur durchbrochen ist. Bemerkbar machen sich solche Punkte zum Beispiel als sogenannte verhärtete „Triggerpunkte“ unter der Haut. Diese sind auf Immobilisation sowie Fehl- und Überbelastungen und einem daraus resultierenden muskulären Ungleichgewicht zurückzuführen.

Gerollt wird, um den vermuteten „Verklebungen“ ein Ende zu bereiten und das Fasziengewebe wieder in seinen gleichmäßig-elastischen Zustand zu bringen.

Wie wird gerollt?

Gerollt wird über eine sogenannte Faszienrolle. Faszienrollen sind meist zylinderförmige Styroporrollen, die es in zahlreichen verschiedenen Ausführungen und von verschiedenen Anbietern gibt. Eine klassische Faszienrolle hat eine Länge von circa 40 Zentimetern und einen Durchmesser von ungefähr 15 Zentimetern. Diese Rollen können aus Styropor, Plastik und Gummi bestehen und somit die verschiedensten Oberflächenstrukturen aufweisen. Manche sind sehr hart, andere weicher. Es gibt sie mit Noppen, Mustern oder Einkerbungen und in besonders kleinen Versionen.

Die Rolle kann sowohl zum Aufwärmen vor dem Sport sowie beim Cool-down, zur Entspannung der Muskulatur nach dem Training, verwendet werden. Im Rehabilitationsbereich wird die Anwendung auch als eigenständige Trainingseinheit betrachtet. Gerollt wird mithilfe des eigenen Körpergewichts, mit dem der Druck auf das Gewebe individuell angepasst werden kann.

Für einen nachweisbaren, therapeutischen Nutzen wird ein sehr langsames Rollen empfohlen, Richtung und die Zahl der Wiederholungen sind sekundär. Beim Rollen in Zeitlupentempo ist ein gutes Körpergefühl gefragt: Sobald man ein gespanntes Gewebe erreicht und man Schmerzen verspürt, wird innegehalten und leicht darüber gerollt, bis ein Nachgeben des Gewebes und ein Abklingen des Schmerzes erfolgt. Erst dann wird das Rollen fortgesetzt und dadurch sichergestellt, dass die Druckwirkung bis in die tieferen Gewebeschichten dringt. Beim Vorgang des Rollens ist zu beachten, keinen zu hohen Druck auf Knochen, Organe und Gelenke auszuüben. Vor allem bei der Verwendung im Bereich von Schulter, Nacken und Rücken ist Vorsicht geboten. Wird bei der Verwendung am Rücken nicht auf eine geeignete Position geachtet, kann die Muskulatur rechts und links neben der Wirbelsäule nur schwer oder gar nicht erreicht werden. Besteht nun schon eine Schädigung im Bereich der Wirbelsäule, kann diese durch ein Rollen im Hohlkreuz noch verstärkt werden.

Bringt’s was?

Die Faszienrolle kann die Verklebungen zwar nicht gänzlich lösen, trägt aber durch den mechanischen Druck, den sie auf das Gewebe ausübt, zu einem Wasseraustausch im Gewebe und einem Abtransport von Abfallprodukten bei. Zusätzlich wird die Durchblutung angeregt.

Studien zeigen, dass durch ein Aufwärmen mit der Faszienrolle neben einer verletzungsvorbeugenden Wirkung eine bessere Mobilität und eine höhere muskuläre Effizienz erzielt werden, was wiederum zu einer besseren Leistung während des Trainings führt. Ähnliche Effekte wurden allerdings auch beim klassischen Aufwärmprogramm ohne Hilfsmittel nachgewiesen. Ein allgemeingültiges Fazit hinsichtlich der Vorteile oder möglicher Gefahren bei der Anwendung von Faszienrollen zu treffen, erweist sich als schwierig. Langfristige Effekte sind bisher noch nicht nachgewiesen.

Die regelmäßige Anwendung der Faszienrolle kann also zu einem muskulären Entspannungsgefühl und einem verbesserten Gewebezustand führen, der allerdings individuell vom Anwender abhängt. Letztenendes spielt auch der Kopf eine Rolle. Wer überzeugt davon ist, der Muskulatur mit der Faszienrolle etwas Gutes zu tun, geht entspannt ins Training und erlebt vermutlich den Effekt einer „self-fulfilling-prophecy“ (Selbsterfüllende Prophezeiung): Allein der Glaube an die Wirksamkeit kann zu einem Entspannungsgefühl und gesteigerter Leistungsfähigkeit beitragen – schließlich spielen Körper und Psyche sehr eng zusammen. Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.03.2020