Ein Abschied, aber nicht das Ende

Anzeige

Zum 13. Mal fanden in der letzten Woche die, im Jahr 2000 ins Leben gerufenen, „Bensheimer Schultheatertage“ statt. Die durch den Förderverein „Freunde des Parktheaters e.V.“ finanzierte Veranstaltung bietet Bensheimer Schultheater-Gruppen die Möglichkeit ihre lang einstudierten Stücke auf der „großen Bühne“ zu präsentieren. Schülerinnen, Schüler und natürlich die Lehrer, die ihre Theatergruppen tatkräftig unterstützen können so einen Blick hinter die Kulissen eines echten Theaters werfen und Bühnenluft schnuppern. Für den ein oder anderen waren es nicht die ersten Aufführungen im Parktheater, für die große Mehrheit war es jedoch eine Premiere, dort spielen zu können und spielen zu dürfen. Auf einer solchen Bühne zu stehen ist nämlich noch einmal was anderes, als „nur“ in der Schule vor lauter mehr oder weniger bekannten Gesichtern. Im Parktheater haben Lehrer nämlich viel mehr die Möglichkeit mit ihren Kursen oder Klassen die Theaterstücke ihrer eigenen oder auch anderer Schulen zu sehen. Auch ich durfte dieses Jahr wieder mit dabei sein und hinter den Kulissen die Maske für die Schüler des AKG’s machen. Sie führten das Stück „Midsummer Night’s Dream“ von dem berühmten englischen Dramatiker William Shakespeare unter der Regie von Florian Krumb mit Hilfe von Alina Maurer, Vanessa Gaus und Johanna Opper auf. Die jungen Talente genossen es sichtlich ihr fulminantes Können ein letztes Mal in diesem Jahr zeigen zu können. Mit einem Mix aus Witz, Charme und Mysterien unterhielten sie das junge Publikum sehr gut. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt „Vorhang auf“ für die jungen Talente der Bergsträßer Schultheater Gruppen. Cara Metzner