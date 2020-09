Ein befreiendes Gefühl nach dem Outing

Die meisten kennen ihn aus der Datingshow „Prince Charming“, bei der es darum geht, dass 20 Männer das Herz eines Singlemannes für sich gewinnen wollen. Dieser war in der ersten Staffel Nicolas Puschmann, und dort lernte er auch seinen jetzigen Lebensgefährten Lars Tönsfeuerborn kennen. Vergangene Woche traf sich Nicolas Puschmann mit rund 50 Schülern im Rahmen der „Diversity-Convention“ an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim. Zuerst wurde er von drei Schülern interviewt und führte anschließend interessante Gespräche mit ihnen. Auch für die BAnane-Jugendredaktion hat er sich Zeit genommen und darüber gesprochen, warum er es so wichtig findet, in Schulen zu gehen und sich für das Thema Vielfalt einzusetzen.

Warum bist Du heute hier?

Nicolas Puschmann: Ich bin heute im Rahmen der Diversity-Convention hier, um mich für Diversität in Schulen einzusetzen. Damit möchte ich mehr Akzeptanz, Toleranz und Sensibilität für dieses Thema nahebringen, da man damit schon im frühen Alter beginnen sollte. Zudem möchte ich Denkanstöße geben – gerade auch in Richtung des Lehrplans.

Was kann jeder Mensch tun, um anderen ein Outing zu erleichtern?

Puschmann: Es fängt schon damit an, eine gewisse Offenheit für dieses Thema aufzubringen und niemanden aktiv auf seine Sexualität anzusprechen, sondern mit Ernsthaftigkeit darüber zu reden und es auf sich zukommen zu lassen.

Gehen die Medien Deiner Meinung nach gut mit diesem Themenbereich um?

Puschmann: Teilweise finde ich, dass Medien so etwas manchmal fast schon ausschlachten. Natürlich finde ich es aber toll, dass sie beispielsweise Outings der Gesellschaft vermitteln und nahebringen.

Hast Du Tipps für ein Outing?

Puschmann: Sei Du selbst und entscheide Dich fürs Glücklichsein. Nach einem Outing fühlst Du Dich frei. Es wird sich lohnen, diesen manchmal auch schweren Weg zu gehen. Das Wichtigste ist, dass Du mit Dir selbst im Reinen bist. Marco Mautry

