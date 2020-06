Ein etwas anderes Kinoerlebnis

Das Luxor-Kino ist ein fester Bestandteil in der abendlichen Unterhaltung in Bensheim und nicht mehr wegzudenken. Durch den Corona-Lockdown kam auch dort der Betrieb zum Erliegen. Umso schöner ist es nun, dass der Kinobetreiber und sein Team seit einigen Wochen einen geänderten Programmablauf anbieten und beim Autokino Blockbuster und Komödien wie „Das perfekte Geheimnis“ auf einer großen Leinwand des weitläufigen Parkplatzgeländes zeigen.

Als ich vor ein paar Tagen das erste Mal das Feeling spüren sollte, war ich anfangs skeptisch. Immerhin waren wir zu dritt in einem Auto und hatten keine Vorstellung davon, wie das Ganze ablaufen sollte. Doch das konnten wir bald erfahren.

Vor Beginn der Aufführung stellte man das Radio manuell auf den Sender „Autokino“ ein. Auch wenn der Klang des Autoradios bei Weitem nicht die Emotionen versprüht, wie das die Lautsprecher in den Kinosälen schaffen, war es super, die Laufstärke selbst regulieren zu können. Und während des Films konnte man sich auch mit seiner Familie unterhalten, was sonst bei normalem Kinobetrieb in den Sälen nicht möglich ist.

Die Vordersitze sind die eindeutig besseren Plätze

Wenn ich demnächst wieder das Autokino aufsuchen werde, versuche ich aber, im Auto vorne zu sitzen, da man da eindeutig den besseren Platz hat. Von den Rücksitzen war bei mir das Sichtfeld durch die Nackenstützen und den Rückspiegel etwas eingeschränkt.

Super ist das Autokino auf jeden Fall, denn es kehrt mit dieser abendlichen Unterhaltung wieder ein wenig Normalität ins Leben zurück. Vielleicht etabliert sich dieses etwas andere Kinoerlebnis ja in Bensheim, und auch wenn dann die Kinosäle wieder geöffnet sind, würde ich mich über ein solches weiteres Unterhaltungsevent während der Sommermonate freuen. Alexander Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.06.2020