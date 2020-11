Ein fesselndes Kino-Erlebnis für zu Hause

Der 2019 erschienene deutsche Film „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt erzählt die Geschichte der neunjährigen Benni. Benni ist ein „Systemsprenger“. Sie lebt in einer Welt wechselnder Pflegefamilien, Heimen, Aufenthalten in der Psychiatrie und erfolglosen Teilnahmen an Anti-Aggression-Trainings. Sie prügelt sich, schreit oft durch die Gegend und wird schnell wütend. Durch ein nicht näher thematisiertes frühkindliches Trauma darf ihr niemand ins Gesicht fassen, sonst rastet Bennie unkontrolliert aus. Ihre Mutter ist überfordert und kann Benni nicht wieder bei sich aufnehmen. Dabei wünscht sich das Mädchen nichts mehr, als wieder bei ihrer Mutter leben zu dürfen.

Frau Bafané vom Jugendamt setzt alle Hebel in Bewegung, um Benni zu helfen, aber nach und nach droht das Mädchen durch alle Raster der deutschen Kinder- und Jugendhilfe zu fallen. Schließlich lernt sie Micha kennen. Er wird ihr Schulbegleiter und ist ausgebildeter Anti-Aggressions-Trainer. Schritt für Schritt findet er einen Zugang zu Benni und sie verbringen im Rahmen einer erlebnispädagogischen Maßnahme drei Wochen gemeinsam in einer Hütte im Wald. In dieser Zeit entwickelt Benni eine sehr starke Bindung zu Micha, welche ihn schließlich dazu bringt, immer mehr die professionelle Distanz zu Benni zu verlieren. Daher überlegt er, den Fall abzugeben.

Im Laufe des Filmes wird hoch emotional gezeigt, wie schwer das Leben für Kinder wie Benni ist. Der Film entstand, laut der Regisseurin Nora Fingscheidt, um mehr Verständnis für schwer traumatisierte Kinder wie Benni zu wecken. „Systemsprenger“ schafft es, einen volle zwei Stunden zu fesseln und mitfühlen zu lassen. Eine sehr intensive und beeindruckende schauspielerische Leistung, vor allem von Kinderschauspielerin Helena Zengel, die Benni verkörpert. Ein großer Filmtipp, aber nichts für schwache Nerven. Cara Metzner

