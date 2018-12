Ein Feuerwerk der Gymnastik

Drei Wochen vor Weihnachten verwandelt sich Bensheim Jahr für Jahr in ein wirkliches Wunderland, voller Zauber und Staunen. Denn seit fünfzehn Jahren findet dann die Gymmotion statt, bei welcher sich die erfolgreichsten Artisten unter Beweis stellen. Die BAnane war auch dieses Jahr dabei.

Durch die Show „Imagination“ leitete Moderator Claude Criblez. Doch er präsentierte in seinem charmanten Schweizer Dialekt nicht nur die Künstler, sondern auch seinen schillernden Flugzoo, der die Besucher von einer mystischen Unterwasserwelt träumen ließ. Fantastisch war auch die Zusammensetzung des Spektakels, das dem Zuschauer eine einzigartige Show aus Tanz, Eleganz und endloser Kraft bescherte.

Zuschauern stockte der Atem

Eröffnet wurde die Gymmotion auch dieses Jahr durch Künstler aus der Region, das Tanzstudio Fantasy aus Birkenau präsentierte seine größten Talente. An vielen Stellen stockte den Zuschauer der Atem, unter anderem bei dem Duo Kwas aus der Ukraine, bei welchem zwei Männer vollendete Körperbeherrschung bewiesen und an die Grenzen des Menschlichen gingen. Auf eine andere Weise berührte auch Anastasiya Alekseyeva das Bensheimer Publikum, denn sie beherrscht die Kunst der Kontorsion par excellence, so dass sie zurecht als wahrer Schlangenmensch bezeichnet werden kann.

Energie und Akrobatik

Als rasant stellte sich dagegen die Aufführung der russischen Artisten Jump´n Roll heraus. Mit Hilfe von Powerizer-Sprungstelzen, so genannten Sieben-Meilen-Stiefeln, verbanden sie Spaß mit Energie und Akrobatik. Ebenfalls aus Russland eingereist war das Trio Boytsov, eine traditionsreiche Moskauer Gruppe, die ihr Metier, den russischen Barren, beherrschen wie keine anderen Artisten auf der Welt. Scheinbar schwerelos flogen sie durch die Luft, schlugen dabei Salti und drehten sich graziös durch die Höhen der Weststadthalle.

Breakdancer begeistern

Nomen est Omen galt bei For the best, ein Zusammenschluss der erfolgreichsten Breakdancer: Snoop, Lil Amok, Demon, Punisher. Durch die wilden Rhythmen und eine wirklich unglaubliche Darbietung rissen die vier das Publikum in ihren Bann. Das hohe Niveau des Abends wurde durch den nominierten Turnverein STV Wettingen aus der Schweiz fortgeführt, er führte den Zuschauern vor Augen, welche Meisterwerke an den Hochringen und auf Minitrampolinen vollbracht werden können. Ruhiger wurde es wieder durch Clara Florentine Raffenberg, welche im Cyr Wheel beeindruckende Pirouetten schlug, die man sonst nur aus dem Eiskunstlauf kennt.

Pure Eleganz

Eine wahre Ikone der Rhythmischen Sportgymnastik stellte ein Highlight des fulminanten Sportfeuerwerks dar. Laura Jung verzauberte das Publikum mit den Geräten Ball und Reifen und zeigte, dass diese, richtig eingesetzt, eine solche Eleganz ausstrahlen, dass man sich fragt, warum Bälle und Reifen in den meisten Fällen überhaupt eine andere Aufgabe zukommt. Abgerundet wurde die Show durch Jimmy Verbaeys und Noah Kuavita, welche am Hochreck wagehalsige Figuren durchführten und die Herzen der Anwesenden vor Aufregung schneller schlagen ließen.

Vorfreude auf kommendes Jahr

Nach zweieinhalb Stunden verließen die Zuschauer mit einem lachenden und einem weinenden Auge die Weststadthalle. Lachend, weil der Abend wieder das leidenschaftliche Feuer der Gymnastik in den Anwesenden geweckt hat, weinend, weil erst in einem Jahr die Gymmotion wieder in Bensheim stattfinden wird. Sophia Rhein

