Ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rettungswagen

Immer mehr Jugendliche streben nach ihrem Schulabschluss nicht direkt ein Studium oder eine Ausbildung an. Viele möchten ein Jahr lang etwas in sozialen Bereichen tun und gehen beispielsweise für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zum Deutschen Roten Kreuz (DRK). So auch der 18-jährige Schüler der Geschwister-Scholl-Schule Ramón Ferreiro Müller, der vor Kurzem seine Hospitationstage beim DRK geleistet hat. Diese Hospitationstage sind dafür da, dass Interessenten, die sich vorstellen könnten, im Rettungsdienst tätig zu sein, ein Bild von diesem Beruf und dessen sehr abwechslungsreichem Alltag bekommen.

Was genau planst Du, beim Rettungsdienst zu tun und wie wird das für Dich ablaufen?

Ramon Ferreiro Müller: Ich plane, im Jahr 2021 nach meinem Abitur ein FSJ beim DRK Rettungsdienst zu machen. Voraussetzung dafür ist, dass ich zwei Tage lang als dritter Retter auf einem Rettungswagen mitfahre, um so einen bestmöglichen Eindruck vom Alltag im Rettungsdienst zu bekommen.

Wie kommt es dazu, dass Du Interesse daran hast?

Müller: Seit meinem achten Lebensjahr bin ich in der Zwingenberger Feuerwehr. Mit zehn Jahren bin ich dort von den Bambinis in die Jugendfeuerwehr übergegangen und bin dort aktiv tätig. Direkt neben der Zwingenberger Feuerwehr ist die Bereitschaft des DRK, mit der wir immer schon eng zusammengearbeitet und uns unterstützt haben. Das waren meine ersten Berührungspunkte mit dem Rettungsdienst. Nach meiner Erste-Hilfe-Auffrischung informierte ich mich beim DRK über die verschiedenen Berufsfelder und besuchte daraufhin den FSJ-Vorstellungstag in der Heppenheimer Rettungswache. Dieser Tag überzeugte mich sofort, woraufhin ich mich bewarb und nach meinem 18. Geburtstag zu einem Vorstellungsgespräch kam. Bei diesem habe ich meine Termine für meine zwei Hospitationstage bekommen.

Wie ist der Alltag beim Rettungsdienst?

Müller: Beim DRK Rettungsdienst Bergstraße ist der offizielle Schichtwechsel morgens um sieben und abends um 19 Uhr. Es wird allerdings meistens darauf geachtet, dass die nächste Schicht etwas früher da ist, so dass alle pünktlich nach Hause können. Ich selbst habe zwei Tagesschichten begleitet. Zuerst wird das Inventar des Rettungswagens überprüft und auch seine Funktionstüchtigkeit getestet. Fehlt etwas oder ist defekt, kann man es ersetzen. Bei uns war das nicht der Fall und wir warteten im Aufenthaltsraum auf unsere Einsätze, arbeiteten dabei am Computer oder unterhielten uns. Wenn unser Melder Alarm schlug, mussten wir auf unterschiedlichste Einsätze, auf die ich nicht weiter eingehen kann. Die Zwölf-Stunden-Schicht verging durch die Abwechslung relativ schnell und war interessant.

Wie ist Dein Gesamteindruck von diesen Tagen und was kannst Du anderen Interessierten weitergeben?

Müller: Mir selbst haben die beiden Tage auf dem Rettungswagen sehr gut gefallen. Ich habe dort und auf der Rettungswache selbst nur freundliche Menschen kennengelernt. Im Großen und Ganzen kann ich nur jedem empfehlen, dass, wenn er Interesse am Beruf des Rettungssanitäters hat, er sich einfach informieren soll und es vor allem testen sollte, da dies ein sehr besonderer Beruf ist. Marco Mautry

