Ein Hauch von Normalität in der Klasse

Nach den Sommerferien soll der hessische Schulbetrieb wieder regulär stattfinden. Das bedeutet unter anderem, dass die Schüler nicht mehr in Kleingruppen unterrichtet werden, sondern wieder in ihren normalen Klassenverbänden. Daraus folgt, dass der Mindestabstand zwischen den Schülern innerhalb der Klasse nicht mehr gewährleistet sein wird.

Regulärer Unterricht bedeutet trotzdem nicht, dass alles so wird, wie es vor Corona war. Das hessische Kultusministerium gibt in seinem Hygieneplan für das kommende Schuljahr (Stand 24. Juli) einige Regeln bekannt. Demnach soll ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, sofern es der Ort erfordert oder durch die Schulleitung angeordnet ist. Auch auf eine gründliche Handhygiene, die Vermeidung von Körperkontakt, das Einhalten der Hust- und Niesetikette sowie des Mindestabstands überall, wo dies möglich ist, soll geachtet werden. Die Klassenräume sollen regelmäßig durchgelüftet und gereinigt werden. Für Schüler mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf besteht zum einen die Möglichkeit, durch ein ärztliches Attest vom Präsenzunterricht befreit zu werden – sie können dann ein Angebot im Distanzunterricht erhalten. Zum anderen können diese Schüler auch am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn besondere Hygienemaßnahmen für sie gewährleistet werden können. Auch Lehrkräfte und andere Mitarbeiter, die zur Risikogruppe gehören oder mit Personen, die bei einer Ansteckung besonders gefährdet sind, zusammenleben und deshalb nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, sollen ihrer Dienstpflicht von zu Hause oder einem anderen für sie sicheren Ort nachkommen können.

Schule wird nach den Sommerferien also nur ein bisschen so, wie es vor Corona war. Schüler können wieder einen normalen Unterricht mit den Mitschülern besuchen. Die BAnane-Jugendredaktion hat zwei Schülerinnen gefragt, wie sie die neuen Regelungen finden und ob sie sich in der Schule sicher fühlen werden:

Beate (16): Ich finde es gut, dass zumindest der Unterricht nach den Sommerferien wieder einigermaßen normal weitergehen soll. So können wir endlich alle unsere Klassenkameraden und Klassenkameradinnen wieder sehen. Auch wenn dadurch der Mindestabstand innerhalb der Klasse nicht mehr eingehalten werden kann, fühle ich mich trotzdem sicher und habe keine Angst, mich mit dem Coronavirus anzustecken.

Chiara (16): Ich persönlich finde es eigentlich gut, dass der Unterricht nach den Sommerferien wieder regulär weitergehen soll, da wir im letzten Schuljahr schon einiges an Stoff verpasst haben. Angst, mich mit dem Coronavirus zu infizieren, habe ich auch nicht wirklich, trotzdem denke ich, dass die Infektionszahlen durch diese Lockerungen ansteigen werden und wir im schlimmsten Fall in einen zweiten Lockdown gehen müssen.

Zumindest der Unterricht bringt wieder etwas Normalität in das Leben der Schüler in Hessen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Infektionszahlen entwickeln werden und hoffen, dass dieser Fortschritt in der Krise nicht zu einem Rückschritt in der Entwicklung der Pandemie werden wird. Mia Eck (Bilder: Eck)

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.08.2020