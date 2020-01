Ein Jahr voller Termine und Ereignisse

Das Jahr 2019 ist seit einigen Tagen vorüber, und ein neues Jahr hat begonnen. Mit dem Wechsel in die 2020er Jahre erwarten uns viele neue, schöne, und vielleicht auch weniger schöne Dinge.

Das Jahr 2020 symbolisiert für viele einen Neuanfang. Was im ersten Jahr dieses neuen Jahrzehnts auf die Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt zukommen wird, weiß niemand so recht. Einige Termine stehen jedoch schon fest:

Sport

Angefangen bei dem Thema, das viele auch auf ihrer Liste der guten Vorsätze für das neue Jahr stehen haben, gibt es 2020 eine Menge sportlicher Ereignisse, die den einen oder anderen vielleicht auch zu ein bisschen mehr Bewegung motivieren können. Ein sportliches Großereignis des neuen Jahres ist die Fußballeuropameisterschaft. Diese findet zwischen dem 12. Juni und dem 12. Juli statt. Erstmals wird der Wettbewerb in elf europäischen und einer asiatischen Stadt (Baku) ausgetragen. Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase findet am 12. Juni in Rom statt, es spielt Italien gegen die Türkei. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel der Gruppenphase am 16. Juni in München, wo sie sich gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich behaupten muss. Das Endspiel können wir am 12. Juli im Wembley Stadion in London verfolgen.

Nur kurz nach der Fußballeuropameisterschaft beginnen die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Diese finden zwischen dem 24. Juli und dem 9. August statt und werden mit ihren 51 Disziplinen weltweit Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme ziehen.

Auch die Paralympischen Spiele finden in Tokio vom 25. August bis zum 6. September statt. Abschließend wird in Paris zwischen dem 26. August und dem 30. August die Leichtathletik-Europameisterschaft ausgetragen. Das kommende Jahr ist demnach von zahlreichen sportlichen Ereignissen geprägt, bei denen Fans und Zuschauer mitfiebern können.

Kino

Für alle Film- und Kinoliebhaber gibt es 2020 viele Gelegenheiten, einen gemütlichen Nachmittag im Kino zu verbringen. Einige Stars wie Robert Downey Jr., Tom Cruise oder Daniel Craig kehren mit neuen Filmen im Gepäck auf die Kinoleinwand zurück. Fans können sich auf Fortsetzungen alter Klassiker wie den zweiten Teil von „Top Gun“ oder den neuen „James Bond – keine Zeit zu sterben“ freuen. Auch bereits bekannte Charaktere wie „Disneys Mulan“ oder „Doktor Dolittle“ feiern im kommenden Jahr ein Comeback. Hier kommen Filmfans aller Genres sicher auf ihre Kosten.

Politik

Im politischen Sinne stehen in Deutschland erst einmal keine großen Wahlen oder Ereignisse an. Der 3. November ist allerdings in den USA ein Wahltag von großer Bedeutung, da an diesem Tag der/die neue Präsident/in gewählt wird.

Ansonsten sind die Augen der Menschen mit Hoffnung auf die Politiker dieser Welt gerichtet. Große Teile der Weltbevölkerung und besonders die Klimaaktivisten, die weltweit mit Bewegungen wie „Fridays for Future“ für eine bessere und vor allem effektivere Klimapolitik auf die Straße gehen und demonstrieren, hoffen auf die Umsetzung ihrer Forderungen, um unsere Erde noch retten zu können, bevor es zu spät ist.

Hoffnung haben aber auch jene, die beispielsweise gegen Armut und Hunger kämpfen oder in den zahlreichen Kriegsgebieten dieser Erde helfend unterwegs sind. Hier gibt es mehr als genug zu tun. Alle haben Hoffnung – auf die richtigen Entscheidungen der Politiker, die die Welt zu einem besseren Ort machen könnten.

Bunt und vielseitig

Im kommenden Jahr stehen also viele Ereignisse und Termine bevor, die mit mehr oder weniger großer Spannung erwartet werden. Fest steht jedoch, dass der Beginn des neuen Jahrzehnts sehr bunt und vielseitig werden wird.

Wir von der BAnane-Jugendredaktion freuen uns schon auf zahlreiche Berichterstattungen über all das, was die Zeit mit sich bringen wird und auf ein ereignisreiches gemeinsames Jahr 2020. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.01.2020