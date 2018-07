Anzeige

Ich entschied mich für eine Busreise, was ich im Endeffekt nur sehr empfehlen kann, sollte man sich für eine Marokkoreise interessieren. Denn aus dem Bus heraus kann man viele interessante Beobachtungen machen und ein vielfältigeres Bild des Landes bekommen. So habe ich auf den Fahrten Orte gesehen, in denen Frauen in luftiger Kleidung alleine auf den Straßen unterwegs waren, aber auch sehr traditionelle und religiös geprägte Städte. In ländlicheren Regionen sieht man häufig Nomadenzelte am Straßenrand, und ab und zu steht auch mal ein einsamer Esel mitten im Nirgendwo.

Meine Route begann in Ceuta. Die Stadt befindet sich schon auf marokkanischem Territorium, allerdings ist es eine spanische Kolonie und gehört daher auch zu dem europäischen Land. Hier überquert man die Grenze. Danach ging es nach Meknès, eine doch sehr religiös geprägte Stadt. Im Anschluss fuhren wir über Midelt nach Merzouga. Merzouga ist eine Stadt am Rande der Saharawüste. Von hier aus hat man Zugang zu den Wüstentrips, was auf meiner Reise natürlich nicht fehlen durfte und das absolute Highlight war. Die unglaublich weiten und hohen Dünen, der blaue Himmel als Kontrast, der Ritt auf einem Kamel und zu guter Letzt eine Nacht in einem nomadenähnlichen Zelt: Das war wirklich 1001-Nacht-Feeling pur. Von Merzouga ging es dann weiter in die Kulturhauptstadt Fez. Fez und Meknès gehören neben Rabat und Marrakesch beide zu den vier einstigen Königsstädten Marokkos. Die Altstadt ist die weltweit größte mittelalterliche Stadt. In den tausenden kleinen Gässchen, die nicht auf Google Maps zu finden sind, muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht verläuft. Es bietet sich an, eine geführte Tour durch das Zentrum zu machen. Es macht auch schon Freude, sich einfach an eine Ecke zu stellen und das verrückte Treiben zu beobachten.

Marokko ist ein sehr facettenreiches Land, das einen Besuch wert ist. Vor allem dann, wenn man seinen Horizont erweitern und mal etwas ganz anderes, außerhalb Europas, sehen möchte. Antje Heitland

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.07.2018