Ein Paradies nicht nur für Bücherfreunde

Jubiläumsjahr. 70 Jahre Buchmesse, 70 Jahre allgemeine Menschenrechte, 20 Jahre Harry Potter – und noch mehr. Nach mehreren verpassten Jahren war ich endlich in diesem Jahr wieder auf der Frankfurter Buchmesse. Die Buchmesse ist mit mehr als 7100 Aussteller aus rund 100 Ländern auf knapp 170 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, mit über 400 000 Buchtiteln, Landkarten, Manuskripten und Grafiken sowie digitale Medien wie Hörbüchern und E-Books aller Themen die größte Buchmesse weltweit.

Und ich mittendrin – ein Paradies. Ich liebe Bücher, schreibe auf einem Blog hobbymäßig alle möglichen Beiträge rund um das Thema Bücher und Filme, rezensiere ab und zu Neuerscheinungen für Verlage, bin ein großer Harry-Potter-Fan und finde es faszinierend, mir Cosplay anzuschauen. Wo wäre ich also besser aufgehoben als auf einer Buchmesse?

Natürlich hat man schon im Zug gemerkt, wie viele Besucher die Messe auch in diesem Jahr wieder anzieht. Umso erstaunlicher war es, dass der Einlass sehr schnell ging und vor allem, dass in der ersten Halle praktisch „tote Hose“ war. In der nächsten Halle, in der vor allem Verlage wie die der Randomhouse-Verlagsgruppe waren, wusste man, warum: Hier sind alle.

Schon vor eine Weile hatte ich mir ein paar Veranstaltungen rausgesucht, die ich interessant fand. Wirklich gewesen bin ich dann nur bei einer davon, weil es einfach viel zu voll war und ich kein motivierter Ansteher bin, wenn es nur um ein Autogramm von Sebastian Fitzek oder Laura Kneidl geht. Ich war bei einem sogenannten Hate Slam, den die Frankfurter Rundschau organisiert hat. Darunter vorstellen konnte ich mir erstmal nicht so viel. Die Idee war ebenso simpel wie unterhaltsam: Es wurden Hasskommentare und -briefe von erzürnten Lesern vorgelesen.

Für Harry-Potter-Fans war vor allem der Samstag ein Paradies. Denn anlässlich des 20. Jahrestags der Herausgabe des ersten Bandes sollte ein Rekord gebrochen werden: die größte Anzahl an Harry-Potter-Fans an einem Ort zu versammeln. Den aktuellen Rekord hält mit 997 Menschen Australien.

Mehr als einen schwarzen Umhang, eine runde Potter-Brille und die markante Blitznarbe brauchte man nicht, um teilzunehmen. Um die 900 Leute trafen sich im Kongresszentrum. Am Ende waren das laber rund 100 Fans zu wenig. Ein Erlebnis war das Ganze trotzdem.

Wie immer wendete sich die Frankfurter Buchmesse nicht nur der Unterhaltung, der Kunst und der Literatur zu, sondern auch anderen Themen. In diesem Jahr wurden die Menschenrechte in den Fokus gerückt. Unter dem Hashtag „I’mOnTheSamePage“ werden die allgemeinen Menschenrechte gefeiert, die 1948 von den Vereinten Nationen als Reaktion auf die Verbrechen der Nationalsozialisten beschlossen wurden. Vor über 85 Jahren, am 10. Mai 1933, verbrannten eben diese Nationalsozialisten unliebsame Bücher. Studenten, Professoren und Mitglieder nationalsozialistischer Parteiorgane warfen die Werke der von ihnen geächteten Autoren ins Feuer.

Unter dem Hashtag findet man unter anderem auf der YouTube-Seite der Messe Beiträge von Autoren und Künstlern. Außerdem kann ein Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angesehen werden.

Bei der Aktion konnte sich jeder auf einer Wand verewigen oder einen kleinen Beitrag als Zeichen der Solidarität hinterlassen. Außerdem gab es Aufkleber mit dem Schriftzug der Aktion, mit denen man die Botschaft weiter verbreiten kann: wie wichtig, wertvoll und unverzichtbar die Menschenrechte sind – und vor allem, dass sie für jeden Menschen gelten sollten.

Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.10.2018