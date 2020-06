„Ein Recht auf richtige Ferien“

Schon seit März bestimmt die Corona-Krise nun unser alltägliches Leben. Kinder durften wochenlang weder die Schule besuchen noch ihre üblichen Freizeitaktivitäten ausüben. Somit war es Aufgabe der Eltern, die Betreuung ihrer Kinder zu übernehmen und nebenbei oft noch im Homeoffice tätig zu sein. Dass diese Situation an den Nerven zerrt, liegt auf der Hand. Eine Verkürzung der Sommerferien wäre somit ein falsches Signal für alle Beteiligten. Nach all den Strapazen der vergangenen Wochen braucht man schließlich ein Ereignis, das Vorfreude weckt. Zudem haben viele Familien bereits Urlaubsreisen gebucht, die zumindest europaweit voraussichtlich angetreten werden können. Müssten Familien ihren Urlaub aufgrund verkürzter Sommerferien nun aber stornieren, wäre das nicht nur eine große Enttäuschung, sondern würde auch die ohnehin prekäre Lage von Hoteliers und Gastronomen zusätzlich verschlimmern. Trotzdem muss auch an diejenigen gedacht werden, die offen für Unterricht in den regulären Sommerferien sind. Ihnen sollte selbstverständlich die Möglichkeit zum Lernen gegeben werden. Denkbar wäre zum Beispiel freiwilliger Nachhilfeunterricht an den einzelnen Schulen.

Entscheidend bei dem Vorschlag einer Verkürzung der Sommerferien ist letztlich vor allem deren psychologische Wirkung. Denn die Maßnahme impliziert, dass die Bevölkerung in den vergangenen Monaten bereits Ferien gehabt habe. Das ist aber nicht der Fall. Die Corona-Situation ist in keiner Weise mit regulären Schulferien vergleichbar. Laura Kress

