Ein Städtetrip mit frischer Nordseebrise

Eigentlich war meine Reise in die Niederlande schon für April geplant gewesen. Doch dann stiegen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen, und an Reisen ins Ausland war erstmal nicht mehr zu denken.

Anfang September dann ein neuer Versuch. Nach sechs Stunden Zugfahrt und einigen Umstiegen kam ich im südholländischen Leiden an, wo ich mit einigen Freunden eine Wohnung gemietet hatte.

Schöne Märkte und Cafés

Vom Erscheinungsbild steht Leiden Amsterdam in nichts nach. Kopfsteinpflaster, enge Kanäle und aneinandergedrängte Backsteinhäuser. Und vor allem: ganz viele Fahrradfahrer. In Amsterdam sind 60 Prozent der Bewohner täglich mit dem Fahrrad unterwegs. Mit circa 125 000 Einwohnern ist Leiden jedoch nicht mit der Größe der niederländischen Hauptstadt zu vergleichen. Allerdings beherbergt Leiden die älteste Universität des Landes und ist deswegen auch allgemein als Studentenstadt bekannt. Die Stadt bietet viele schöne Cafés und kleine Lädchen. Außerdem findet regelmäßig ein Markt entlang der Kanäle statt, dessen Angebot von Essen bis hin zu Kleidung reicht. Und auch zum Strand ist es nicht weit. So kann man nach 20 Minuten Busfahrt seine Füße in die kalte Nordsee tauchen. Zudem sind von Leiden aus Städte wie Den Haag und Amsterdam in nur 15 beziehungsweise 30 Minuten mit dem Zug erreichbar.

Aus diesem Grund ließ ich mir auch einen Besuch der Hauptstadt nicht nehmen. Neben bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Anne-Frank-Haus oder dem Van Gogh Museum hat Amsterdam aber auch noch anderes zu bieten. So besuchte ich zum Beispiel den direkt an einer der Grachten gelegenen „Bloemenmarkt“. Auf dem schon seit 1862 existierenden Markt können Besucher Tulpenzwiebeln jeder Sorte und frische Blumen erwerben. Allerdings ist die Gegend um den Blumenmarkt doch sehr touristisch. Hier reiht sich ein Souvenirshop an den anderen.

Für ein besonderes kulinarisches Erlebnis empfiehlt sich ein Besuch der Food-Hallen. Dort findet man Essensstände mit Leckereien aus der ganzen Welt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte man aber nicht wie sonst von Stand zu Stand schlendern. Stattdessen nahmen die Besucher an Tischen in der Mitte der Halle Platz und konnten dort mithilfe eines QR-Codes auf das Essensangebot zugreifen und bestellen.

Zudem bietet Amsterdam gute Möglichkeiten zum Second-Hand-Shopping. Aufgrund der zentralen Lage der Geschäfte sind die Preise jedoch etwas höher, als man es aus dem Second-Hand-Bereich gewohnt ist. Trotzdem erfreuen sich Läden wie „Episode“ oder „Zipper“ größter Beliebtheit.

Am 13. September kehrte ich schließlich wieder nach Deutschland zurück. Nur wenige Tage später wurde sowohl die Region um Leiden als auch die um Amsterdam zum Risikogebiet erklärt. Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen stiegen in den Niederlanden auf über 1200 an. So hoch war der Stand zuletzt im April. Seither gilt für alle Reiserückkehrer aus den Regionen Nord- oder Südholland eine Quarantäne-Pflicht, die erst nach 14 Tagen oder einem negativen Testergebnis verlassen werden darf.

Keine Maskenpflicht

Tatsächlich fühlte auch ich mich während meines Aufenthalts in Amsterdam und Leiden nicht wirklich sicher vor einer Corona-Infektion. Das lag wohl vor allem daran, dass im niederländischen Einzelhandel weiterhin keine Maskenpflicht gilt. Bisher müssen Masken nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. Zwar dürfen Geschäfte nur von einer bestimmten Anzahl von Kunden betreten werden. Trotzdem wurden Sicherheitsabstände oft nicht eingehalten.

Nichtsdestotrotz war die Reise nach Holland ein schönes Erlebnis. Und nach der Corona-Pandemie komme ich auch sehr gerne wieder. Laura Kress

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.10.2020