Ein tiefer Einblick

Liebe männliche Bevölkerung, ihr habt euch sicherlich schon gefragt, warum eure Freundinnen, Frauen, Mütter, Schwestern oder Töchter immer mit riesigen Handtaschen aus dem Haus gehen, während für euren Krimskrams zwei Hosentaschen völlig ausreichen. Dann ist es nun an der Zeit, dieses Geheimnis zu lüften: Erkenntnis Nummer 1: Ihr habt Hosentaschen! Dass Kleider und Röcke meistens nicht über Taschen verfügen, ist allgemein bekannt, aber auch viele Damenhosen haben keine, sehr kleine oder nur angedeutete Taschen. In nicht allem, was nach Stauraum aussieht, ist auch welcher sind, so habe ich zum Beispiel Jeans ohne Vordertaschen oder welche, in denen nur wenige Münzen oder ein einzelnes Taschentuch verstaut werden können. Erkenntnis Nummer 2: Frauen brauchen mehr Utensilien, vor allem zu einer ganz bestimmten Zeit des Monats. Tampons und Binden müssen dann vorrätig sein und unauffällig zu Schule und Freizeitaktivität transportiert werden. Was eignet sich dazu besser als die Seitenfächer einer Handtasche, insbesondere wenn weder Röcke noch Damenhosen noch Leggings eine Aufbewahrungsfunktion erfüllen? Wir haben alles gerne griffbereit. Erkenntnis Nummer 3: Taschen verbinden. Wenn euch mal wieder die Männergrippe packt, wer hat dann vorsorglich ein Paket Taschentücher und ein paar Hustenbonbons parat? Richtig, die Mädels in ihren Handtaschen. Frauen packen ihre Taschen nämlich grundsätzlich für zwei (oder mehr), damit es niemandem an etwas fehlt. Was nicht heißt, dass ihr eure Geldbörse in Ermangelung einer eigenen Tasche einfach von uns tragen lassen sollt. Der Winter ist übrigens die liebste Jahreszeit der handtaschengeplagten Frau, denn in den Taschen der dicken Jacken lassen sich so allerlei Dinge verstauen, für die sonst eine kleine Handtasche vonnöten wäre. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019